jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 15:09
Caso Vialidad.

La Corte Suprema confirmó que Cristina Kirchner deberá seguir con la tobillera electrónica

La Corte Suprema rechazó un recurso de Cristina Kirchner y ratificó que deberá seguir usando la tobillera electrónica en su prisión domiciliaria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cristina Kirchner con tobillera electrónica.jpg
Los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

La decisión se enmarca en la causa conocida como “Vialidad”, en la que Cristina Kirchner cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el otorgamiento de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez.

Los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti
Los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Qué resolvió la Corte y cómo impacta en la condena

En junio de 2025, la Corte ya había dejado firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y luego confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. A partir de esa sentencia, el TOF 2 dispuso dos medidas para la ejecución de la pena: la colocación de la tobillera electrónica y un régimen especial de visitas, por la cantidad de personas que ingresaban al domicilio de la ex mandataria en el barrio porteño de Constitución.

La defensa de Cristina Kirchner apeló esas restricciones y llevó el caso hasta la Cámara de Casación, que confirmó lo decidido por el tribunal oral. Frente a ese revés, la ex presidenta planteó un recurso extraordinario que fue rechazado y luego una queja ante la Corte Suprema, que ahora fue desestimada.

El fallo del máximo tribunal distingue dos aspectos: por un lado, considera que los cuestionamientos al uso de la tobillera “carecían de fundamentación autónoma”, ya que la defensa se limitó a repetir los argumentos de la disidencia del juez Mariano Borinsky en Casación; por otro, entiende que no corresponde expedirse sobre el régimen de visitas porque ese esquema fue reemplazado por una nueva resolución en noviembre de 2025.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su domicilio, donde cumple la condena de prisión por el caso Vialidad.
La Corte Suprema confirm&oacute; que Cristina Kirchner deber&aacute; seguir usando la tobillera electr&oacute;nica

La Corte Suprema confirmó que Cristina Kirchner deberá seguir usando la tobillera electrónica

Prisión domiciliaria y condiciones actuales

Con este pronunciamiento, la Corte mantiene la vigencia de la prisión domiciliaria y de la tobillera electrónica como herramienta para garantizar que Cristina Kirchner cumpla la pena en su departamento de San José 1111, en Constitución. El dispositivo está conectado a una unidad instalada en la vivienda y permite monitorear, en tiempo real, si se respeta el perímetro fijado por la Justicia.

Días antes del fallo, el juez del TOF 2, Jorge Gorini, había resuelto que la ex presidenta pueda acceder a la terraza del edificio por un máximo de dos horas diarias, beneficio equiparado a las salidas al patio previstas para internos en unidades penitenciarias. Al mismo tiempo, se ajustó el régimen de visitas, reduciendo el listado de personas con ingreso irrestricto y exigiendo autorización previa para el resto.

