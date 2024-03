Luis Caputo: "Hay que privatizar todas las empresas públicas".

"Al sector público realmente hay que achicarlo", marcó el ministro, pero mostró una traba en la motosierra: "La planta permanente es una complicación y además es muy costoso echarlos", argumentó al ejemplificar con el caso de la agencia de noticias Télam.

"Se encuentra de todo", respondió Caputo al ser preguntado sobre casos de corrupción que encontró durante su gestión. "No quiero ser dramático, pero en lo que es sector público, realmente hay que achicarlo. Mucha gente cree que la mayoría está por vocación de servicio y hay muchos que sí. Y muchos que hay por negocio", aseguró en una nota en LN+.

El ministro describió una situación preocupante. "Todo te diría que es negocio. Peor aún. Porque no es que se piensa en hacer cosas y eventualmente se genera un retorno. Es casi al revés: se piensa en hacer cosas para lograr un retorno. Cosas que no necesariamente hubiera que hacer, especialmente en Infraestructura donde más corrupción hay", aseguró para puntualizar después esa realidad en "obra publica, fondos fiduciarios, en las empresas".

Durante la exposición, Caputo compartió que sus descubrimientos modificaron una opinión anterior que lo había distinguido del discurso de Milei. "Cuando arrancaron (con la idea de) las privatizaciones pensé que era exagerado. Ahora que las veo, digo, sí. Hay que privatizar a todas. porque todo es negocios".

Caputo aceptó luego y sin detallar que existen "algunas" empresas estatales "que funcionan mejor que otras". Y hay "otras que se podría hacer algo combinado y demás, pero es negocio y negociados constantemente", recalcó.

En términos de reducción del tamaño del Estado, Caputo descubrió "una complicación en lo de la planta permanente" de los trabajadores públicos, al retomar la situación de Télam.

"Es muy costoso -sostuvo, ante el costos indemnizatorios- Yo no tengo claro cuándo surgió que un empleado de planta permanente tiene que tener la estabilidad económica que no tiene alguien en el sector privado, que tiene que tomar muchos más riesgos. No tiene ninguna lógica. ¿Por qué tiene que ser así? Desgraciadamente está hecho así y hay que corregirlo", indicó Caputo respecto al sistema de contrataciones de empleo público y con frases que pondrán en alarma a los sindicatos del sector.

Qué dijo Luis Caputo sobre jubilaciones, cepo y dolarización

Durante la entrevista con LN+, el titular de Economía abordó temas relacionados con las pensiones y la reciente fórmula establecida por decreto, así como también los compromisos centrales de la administración de Milei: los planes para levantar el control cambiario y el momento en que se contemplará la tan prometida dolarización.

Sobre el tema de los ingresos de los jubilados, Caputo empezó señalando que la entrada al sistema de pensiones de cuatro millones de personas durante el gobierno kirchnerista presentaba dificultades.

“La verdadera licuación de las jubilaciones vino con las moratorias. Hay una base de trabajadores que es la misma desde 2011. Estos, antes, con sus aportes soportaban a dos millones, ahora son seis millones porque el kirchnerismo metió cuatro millones sin los aportes. Las cuentas no dan”.

Además, el ministro incluyó en su análisis la fórmula que se empleaba en ese momento, la cual describió como "malísima" y sobre la que recordó: "La denunciamos desde el día uno". "Entonces lo queremos solucionar al tema y muchos lo usan políticamente. Estamos hartos de que lo usen políticamente", se quejó.

En respuesta del Ejecutivo, señaló Caputo, el mes anterior se implementó un incremento del 30%, al cual se suman otras mejoras salariales. "Le sumamos el 13,2% de la suba de inflación, más un 12,5% de recomposición y sin tener en cuenta el bono". Caputo realizó rápidamente la operación aritmética antes de concluir su respuesta y pronunció: "La mínima va a ser 172 mil más el bono, el 64% de recomposición".

En esa línea, prosiguió alabando esas cifras: "Le estamos dando 64%, querés incluir los 25 (por ciento de inflación) de diciembre y aún así...", marcó, satisfecho.

"Se terminó el jueguito político. Tomamos el toro por las astas, lo sacamos por DNU y a partir de ahora se ajusta mensualmente. Porque el próximo ajuste les hubiera correspondido en junio", concluyó sobre el tema. Posteriormente, se le preguntó sobre la eliminación del control de cambios, la regulación de los precios y las transacciones de divisas llevadas a cabo por el Estado.

En respuesta, Caputo optó por adoptar una postura cautelosa y afirmó que esto ocurriría solo cuando el Gobierno esté "convencido" de que no traerá complicaciones adicionales. "Nosotros no decimos salir del cepo hoy", inició. "Es que es correr un riesgo que no queremos correr. Queremos hacer las cosas sobre seguro".

Luis Caputo le brindó una nota al canal La Nación+.

En relación con ese supuesto andar decidido, indicó cuándo ocurrirá: "Cuando estemos seguros que no va a ser un problema para los argentinos. ¿Estamos ahí? todavía no. Tenemos que recomponer el balance del Banco Central". Habló de tener reservas por 15 mil millones de dólares.

Tras esa declaración, se le preguntó al ministro sobre la posibilidad de un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional, a lo que contestó que dicho proceso se encuentra en una fase inicial.

"Es difícil de decir hoy si se llegará o no. Les estamos explicando lo que sería nuestro esquema monetario cambiario. Si el Fondo no estuviera dispuesto a darnos nuevos fondos, exploraríamos otras posibilidades que todavía no hemos hecho", comentó, aunque sin dar precisiones.

Dentro del mismo marco de prudencia, equiparó la dolarización y la describió como "una etapa final". "En principio hay que empezar a crecer desregulando. La primera etapa es la competencia de monedas. Ambas la vamos a hacer cuando estemos listos, no vamos a exponernos a sobresaltos”, finalizó.