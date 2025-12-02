Mañana jurarán los nuevos diputados nacionales y se redefine el mapa político en la Cámara baja

La Cámara de Diputados de la Nación vive esta semana su recambio legislativo , ya que mañana miércoles 3 de diciembre , se celebrará la sesión preparatoria en el recinto de la Cámara baja , donde se tomará juramento a los 132 nuevos diputados y diputadas electos en los comicios del 26 de octubre . La ceremonia fue convocada para las 13 horas , según la última comunicación oficial difundida por la propia Cámara.

En esa misma sesión, además de la jura de los nuevos miembros, se elegirán las autoridades que conducirán el cuerpo durante el próximo período legislativo (presidencia y vicepresidencias), y se fijará el calendario de sesiones ordinarias para 2026, tal como establece el reglamento interno de Diputados. La preparatoria es el paso institucional que deja formalmente configurada la Cámara para los próximos dos años.

Aunque en las elecciones se renovaron 127 bancas , el número total de legisladores que jurarán llega a 132 porque se incluyen suplentes y reemplazos de diputados que dejan su banca antes de tiempo para asumir otros cargos o por renuncias. En conjunto, la sesión del 3 de diciembre implica la renovación del 50% de la Cámara , que tiene un total de 257 escaños.

En tiempo de descuento, los bloques políticos de la Cámara de Diputados afinan las últimas definiciones sobre sus integrantes , autoridades e interbloques. A partir de esas decisiones postularán a sus legisladores para la integración de las 46 comisiones de trabajo. En medio de las negociaciones, Martín Menem apuesta a consolidarse como la primera minoría.

image Cámara de Diputados de la Nación - La Libertad Avanza confía en alcanzar la primera minoría en la Cámara baja. Este lugar estratégico le permitiría tener un mayor control sobre las comisiones, nombrar una cantidad importante de presidentes e integrantes de las mismas

Cómo será la jura

Los diputados deberán optar por una de las cuatro fórmulas reglamentarias: por la Constitución, por la Patria, por Dios y la Patria o por Dios, la Patria y los Santos Evangelios. Muchos legisladores suelen sumar invocaciones propias, personales o partidarias, una tradición que se intensificó durante los gobiernos kirchneristas.

Cómo queda dividida la Cámara de Diputados de la Nación

Composición actual de Diputados:

Fuerza Patria: 101

La Libertad Avanza: 37

Provincias Unidas: 18

PRO: 35

Partidos provinciales: 11

Izquierda: 5

UCR: 14

Otros: 36

Nueva composición de Diputados:

Fuerza Patria: 97

La Libertad Avanza: 93

Provincias Unidas: 17

PRO: 14

Partidos provinciales: 12

Izquierda: 4

UCR: 3

Otros: 17

Con el recambio, el oficialismo nacional logra un avance importante. De acuerdo a los últimos relevamientos parlamentarios, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados alcanzan 107 diputados, convirtiéndose en la primera minoría de la Cámara. Dentro de ese espacio se cuentan unos 93 legisladores propios de LLA, un bloque de 14 diputados del PRO, más un puñado de radicales y aliados que suelen votar en sintonía con el Gobierno.

Del otro lado del hemiciclo, el peronismo y sus socios conservan un peso considerable: suman alrededor de 98 bancas, lo que los mantiene como segunda minoría y principal fuerza opositora. Se trata de un conglomerado que incluye a los diputados de Unión por la Patria y otros espacios afines, y que será el principal contrapeso frente a las reformas políticas, laborales y fiscales que el Gobierno busca impulsar desde diciembre.

Entre ambos polos se ubican los llamados bloques “dialoguistas” o provinciales, que serán decisivos para el quórum (129 presentes) y la aprobación de leyes. Allí se inscriben Provincias Unidas con 17 bancas; Innovación Federal, con alrededor de 7 diputados; y otros espacios como partidos provinciales, monobloques y bloques pequeños que en conjunto suman varias decenas de votos clave. A esto se añaden los 4 diputados del Frente de Izquierda, además de fuerzas menores como la Coalición Cívica, el MID o Coherencia, que mantienen representación más acotada.

Cuándo asumen efectivamente sus funciones

Si bien la jura se concretará este 3 de diciembre, tanto los nuevos diputados como los senadores que ya tomaron juramento el 28 de noviembre asumirán formalmente sus bancas el 10 de diciembre, en línea con el calendario histórico de recambios parlamentarios. A partir de esa fecha quedará en funciones la nueva composición de la Cámara baja, que será la encargada de tratar el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Ejecutivo anticipó en materia laboral y tributaria.