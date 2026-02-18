Paro general: qué sindicatos se suman y cómo afectará al país

En el contexto del paro nacional promovido por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno, que se llevará a cabo el día en que el proyecto se debata en la Cámara de Diputados , diversas organizaciones sindicales confirmaron que se sumarán, lo que provocará un efecto en múltiples sectores a lo largo del país.

La medida de fuerza se extenderá durante 24 horas e implicará la paralización completa de las actividades. A diferencia de otras convocatorias previas, no habrá una concentración centralizada . No obstante, los dirigentes sindicales precisaron que cada sindicato podrá decidir de manera autónoma si realiza acciones de protesta adicionales.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmaron que se sumarán a la huelga organizada por la CGT, garantizando un “paro total de los medios de pasajeros” . Por ello, durante la jornada de protesta se verán interrumpidos colectivos, trenes, taxis y vuelos.

Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó que detendrán sus actividades el día en que se discuta la reforma laboral, dejando fuera de funcionamiento al subte. “Rechazamos la reforma que intenta imponer el gobierno de Javier Milei”, señaló el sindicato de los metrodelegados en un comunicado.

En la misma línea, la Fraternidad, la UTA, la Unión Ferroviaria y APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) confirmaron que se sumarán a la huelga. De igual modo, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) manifestó su adhesión al cese de actividades, al igual que el Sindicato de Petroleros.

Los metrodelegados confirmaron su adhesión al paro de 24 horas.

Paro general: la postura de ATE, la UOM y CTA

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros y las CTA— comunicó que realizará un paro acompañado de una movilización hacia el Congreso de la Nación, coincidiendo con la discusión del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados.

En este marco, el Gobierno informó que descontará la jornada a los trabajadores del sector público que se sumen a la huelga. Además, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó su adhesión a la medida de fuerza.

Por su parte, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) comenzó un paro de 48 horas a partir de la medianoche del miércoles, en rechazo a la reforma laboral. Según explicó el secretario general Mariano Vilar, la iniciativa “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio”.

AHORA!!

EL FRENTE DE SINDICATOS RATIFICÓ EL PARO CON MOVILIZACIÓN PARA EL JUEVES!!

EL FRENTE DE SINDICATOS RATIFICÓ EL PARO CON MOVILIZACIÓN PARA EL JUEVES!!



El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer… — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 17, 2026

En tanto, la Asociación Bancaria también anunció que se sumará al cese de actividades, lo que implicará la suspensión de la atención presencial en todas las sucursales durante la jornada. Sin embargo, los servicios de homebanking, aplicaciones bancarias y billeteras virtuales continuarán funcionando con normalidad.

El sector educativo

Por su parte, los sindicatos del sector educativo, como CONADU y CTERA, confirmaron su adhesión a la huelga en rechazo a la reforma laboral y organizaron una movilización hacia el Congreso de la Nación.

“Ante el intento del Gobierno Nacional de avanzar sobre los derechos históricos de las trabajadoras y los trabajadores y de profundizar el ajuste sobre la educación pública, CTERA sostiene que es imprescindible expresar la resistencia en las calles”, afirmó la Confederación de Trabajadores de la Educación.

Nos movilizamos contra la reforma laboral junto al Frente de Sindicatos Unidos. — CONADU (@PrensaCONADU) February 17, 2026

Los profesionales del sector sanitario se suman a la huelga. “Mañana, los trabajadores de Sanidad nos sumamos a la convocatoria del paro general de 24 horas impulsado por la CGT en contra de la reforma laboral”, destacaron desde el sindicato de Sanidad.

Asimismo, el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, junto con UOCRA (Unión Obrera de la Construcción), UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos) y UTEDyC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), confirmaron su participación en la medida de fuerza.

La postura del sindicato de Camioneros

Además, el sindicato de Camioneros confirmó su adhesión a la huelga y adelantó que realizará una movilización hacia el Congreso de la Nación. “La tercera es la calle, que es donde nos jugamos la vida. Algunos compañeros vamos a garantizar que el paro sea total para meter más presión”, declaró el secretario general adjunto, Pablo Moyano, en una entrevista radial.

Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) y los sindicatos que la componen ratificaron su participación en la medida de fuerza. Además, el sindicato de empleados de comercio también confirmó que se sumará al cese de actividades.

Por último, SATSAID, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la televisión en Argentina, confirmó su adhesión a la huelga impulsada por la CGT. En un comunicado, la organización afirmó que “el proyecto oficial está lejos de plantear cualquier modernización: es un estatuto patronal retrógrado, esclavizante y precarizador, diseñado por los estudios de abogados de las principales empresas del país, y exigido por el Fondo Monetario Internacional”.