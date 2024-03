Patricia Bullrich anunció que presentarán la Ley de Imputabilidad

Así, indicó que “ya está entrenando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”. Sobre esto, el presidente Javier Milei agregó: “El que las hace las paga”. Manuel Adorni, portavoz del presidente, respaldó igualmente la reducción de la edad para ser considerado penalmente responsable a través de un mensaje adicional publicado en las plataformas de redes sociales. “Delito de adulto, pena de adulto”, manifestó.

El sicario que mató a Bruno Bussanich fue capturado por las cámaras de seguridad.

Desde que asumió la dirección del Ministerio de Justicia, Cúneo Libarona ha estado concentrado en uno de sus proyectos más destacados: la disminución de la edad a partir de la cual se puede ser imputable legalmente, una iniciativa que está siendo desarrollada en colaboración con Patricia Bullrich.

Se llevarán a cabo ajustes en la ley 22.278, aprobada y puesta en vigor el 25 de agosto de 1980 durante el período de la dictadura militar, y modificada en mayo de 1983. La Ley del Régimen Penal de la Minoridad estipula en su artículo inicial que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.

De esta manera, los jóvenes de entre 16 y 18 años son susceptibles de ser responsabilizados legalmente, pero solo pueden ser sentenciados por crímenes con penas superiores a dos años de prisión. Sin embargo, no pueden ser encarcelados en instalaciones penitenciarias destinadas a adultos hasta que alcancen la mayoría de edad, es decir, los 18 años.

El mensaje de Patricia Bullrich.

Por esta razón, la propuesta busca reducir la edad a la que se puede imputar a 14 años para todas las categorías de delitos. "Los jóvenes de 14 años de hoy en día están muy avanzados", comentó Cúneo en una entrevista reciente. Además, hizo hincapié en que: “No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería”, en referencia a los institutos de menores.

En relación a las leyes en vigor, el encargado del Ministerio de Justicia evaluó que estas regulaciones fueron instauradas “cuando la criminalidad era otra, muy distinta a la de ahora”.

El crimen de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario

El 10 de marzo, el joven salió de un auto Fiat Duna en la estación de servicio Puma Cita, situada en la intersección de las calles Mendoza y Rojas. Sin pronunciar una palabra, comenzó a disparar contra Bussanich. La víctima, quien estaba a cargo del cuidado del hijo de aproximadamente dos años de su pareja, era hincha del equipo de fútbol Rosario Central. Además de trabajar en atención al público, ese sábado estaba asignado a los surtidores de la estación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Después de cometer el crimen, el joven escapó y aparentemente cambió el color de su pelo para eludir a las autoridades, ya que su imagen fue captada por las cámaras de vigilancia del establecimiento. Más tarde, se encontró el auto completamente quemado.

Además del lugar del delito, se halló un mensaje amenazante dirigido al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a su secretario de Seguridad. “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”, comienza diciendo el mensaje del crimen organizado y continúa: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”. Este no fue un hecho aislado, puesto que la primera semana de marzo se convirtió en una de las más sangrientas del año en Rosario. Los narcos advertían que seguirían matando gente y dejaban reiteradas amenazas a Pullaro. En consecuencia, el Gobierno nacional ordenó el despliegue de las fuerzas federales.