Wado De Pedro habló de "acuerdos estratégicos" para el Norte Grande

"Cuando el presidente Alberto Fernández nos llamó a poner en marcha una gestión federal; cuando el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también pone su gestión al servicio de ese criterio federal, estamos pensando en este Norte Grande y en tratar de generar oportunidades en cada rincón de la Argentina", manifestó De Pedro durante el encuentro.

A su vez, el titular de la cartera de Interior apuntó a "intentar romper esa inercia que lleva a concentrar a la mayor parte de la población en una única región", y a "tratar de que ese tercio del territorio argentino representado por el Norte Grande pueda volver a ser un lugar próspero y pujante", se indicó en un comunicado.

De Pedro afirmó que "hay un sinnúmero de oportunidades, pero para ello hacen falta obras de infraestructura, inversión y financiamiento, para que la logística no se transforme en un problema y sea parte de la solución", lo cual, añadió, "permitirá encender el motor productivo del Norte Grande".

En el Salón Oval de la embajada argentina también estuvieron presentes los mandatarios provinciales Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta); y, en representación de la Provincia de Tucumán, el vicepresidente de la Legislatura provincial Regino Amado.

A su vez, por el Ministerio del Interior acompañó la titular de la Dirección Nacional de Migraciones Florencia Carignano y el director nacional electoral Marcos Schiavi.

El presidente pro témpore del Norte Grande, el gobernador santiagueño Zamora, dijo que están convencidos de que las inversiones privadas son necesarias en las provincias para estimular el desarrollo económico: "Queremos trabajar en desarrollo minero y tecnológico, como la electromovilidad y también necesitamos el know how como lo tienen en empresas de Estados Unidos", argumentó.

En un mensaje de prensa del grupo de los gobernadores se destacó también que "los principales centros de pensamiento los felicitaron por su visita y se mostraron muy impresionados por el trabajo que vienen realizando y quedaron en contacto para seguir, interiorizándose en las propuestas de nuestro país".

Luego de esta cita en la embajada, se dio comienzo a otra reunión con "Think Tanks" en la misma delegación diplomática, bajo el título "El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con Estados Unidos: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica".

El encuentro de trabajo fue con Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council y CSIS.

Ante ellos, el ministro De Pedro expresó: "Somos una democracia joven, tenemos un sistema de partidos políticos bien consolidado. Venimos de muchísimas elecciones, transparentes, libres donde hubo alternancia y donde se respetan las reglas del juego y la Constitución Nacional".

Y agregó: "Entendemos que la salida de Argentina es con industria, con producción, con trabajo, y eso se hace con inversión en infraestructura. Este viaje tiene mucho que ver con eso, porque vamos a acudir al BID al Banco Mundial a proponer financiamiento para inversiones estratégicas".

"También la salida es con asociación entre el sector público y el privado, y con inversión privada en Argentina. Lo entendemos así, y así fue como fuimos creciendo en los últimos 20 años en cantidad de empresas, en cantidad de puestos de trabajo y en mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos y las argentinas", culminó el ministro del Interior.

Por su lado, Zamora se encargó de enumerar las potencialidades del Norte Grande en materia energética y de producción alimentaria y afirmó: "Somos una región que, quizás, lo más importante que tiene es su gente, con mucha paz social y con democracias activas".

"Nuestra región integra a 10 provincias con distintos colores políticos, y venimos trabajando en la institucionalización de esta región desde 2020. Hemos adoptado una importante decisión al motorizar proyectos estratégicos, junto con un plan maestro que nos permita superar algunas de las vulnerabilidades que presentamos como región", agregó.

Este martes la agenda de De Pedro junto a los gobernadores seguirá con reuniones con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y con un encuentro en el Anexo de la Casa Blanca con la Consejera Senior, asistenta del presidente Joe Biden y directora de la Oficina de la Casa Blanca de Asuntos Intergubernamentales, Julie Chávez Rodríguez.

Es preciso marcar que Argüello valoró la decisión del Gobierno nacional de "promover las economías regionales", en declaraciones a Radio Nacional, donde señaló que la meta principal del viaje es fomentar las "exportaciones" de las economías regionales hacia los Estados Unidos y la "promoción de inversiones a las provincias".

El embajador resaltó a su vez la importancia de la gira iniciada por los mandatarios provinciales por los Estados Unidos, una iniciativa de la que dijo "no hay antecedentes".

"Es la Argentina que queremos mostrar, que toma la iniciativa, abrir mercados a las exportaciones argentinas de las economías regionales", puntualizó Argüello, y contó que "todos los gobernadores vinieron cargados de proyectos e iniciativas". Y detalló que "cada provincia va a trabajar individualmente con su propia agenda, pero ya se habrán abierto todos los caminos y los canales".

Respecto a la importancia de las reuniones por el litio indicó: "Necesitamos no solamente extraer nuestro litio de las tres provincias productoras sino que además necesitamos agregarle valor en las mismas provincias". También manifestó que "el objetivo es lograr la instalación fábricas de baterías", aunque admitió que "es un procedimiento complejo".

"El 70% de las baterías en el mundo se fabrican en China. Estados Unidos tiene una baja producción de baterías y están comenzando a desarrollar e impulsar esta industria, y queremos hacer lo mismo", señaló Argüello, porque "eso genera trabajo, movilidad, crecimiento y riqueza" En esa línea, comentó que "las reuniones con los grupos de potenciales inversores de los Estados Unidos para esta actividad va a ser importante".