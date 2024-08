Por la fecha 29 se enfrentarán Arsenal y San Martín (T)

San Martín (T) viene de un triunfo 1 a 0 frente a Chaco For Ever. No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 8 goles marcados, con 2 encajados.

El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y San Martín (T) se llevó la victoria por 3 a 0.

Pablo Giménez fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Arsenal en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs G. Brown (Madryn): Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de San Martín (T) en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 30: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs G. Brown (Madryn): Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y San Martín (T), según país

Argentina: 13:05 horas

Colombia y Perú: 11:05 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:05 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:05 horas

© 2024 DataFactory