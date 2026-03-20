viernes 20 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de marzo de 2026 - 11:37
B Nacional

Por la fecha 6, San Martín (SJ) recibirá a San Martín (T)

Toda la previa del duelo entre San Martín (SJ) y San Martín (T). El partido se juega en el estadio 27 de Septiembre hoy a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Juan Nebietti.

Por la fecha 6, San Martín (SJ) recibirá a San Martín (T)
BsAs (DataFactory)

San Martín (SJ) recibe hoy a San Martín (T), a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre, por la fecha 6 de la Primera Nacional.

Lee además
quilmes fue contundente y goleo 3-0 a patronato

Quilmes fue contundente y goleó 3-0 a Patronato
con un solo gol, colon derroto a acassuso en el cementerio de los elefantes

Con un solo gol, Colón derrotó a Acassuso en el Cementerio de los Elefantes

Así llegan San Martín (SJ) y San Martín (T)

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos de la Primera Nacional

San Martín (SJ) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Atlético Rafaela. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional

San Martín (T) venció en casa a Nueva Chicago por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 2 en su arco.

Teniendo en cuenta la condición de local-visitante, ambos obtuvieron resultados parecidos. San Martín (SJ) pisa fuerte como local: suma 1 juegos invicto en el estadio 27 de Septiembre. Fuera de casa, San Martín (T) hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y terminó con un marcador 1-0 a favor de San Martín (T).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Nebietti.


Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Fecha 6: vs San Martín (T): 20 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Midland: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Fecha 6: vs San Martín (SJ): 20 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
Horario San Martín (SJ) y San Martín (T), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quilmes fue contundente y goleó 3-0 a Patronato

Con un solo gol, Colón derrotó a Acassuso en el Cementerio de los Elefantes

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

Jujuy busca sumar un Ironman a su calendario deportivo en 2027

Fixture de la Copa Libertadores 2026: cómo queda el calendario completo de partidos

Lo que se lee ahora
Con Lionel Messi como estandarte, presentaron la camiseta alternativa de la Selección para ir a buscar la cuarta estrella.  
Deportes.

Presentaron la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina con Lionel Messi a la cabeza

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

ANSES.
País.

ANSES modificó el calendario de pagos por los feriados del 23 y 24 de marzo

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Jujuy.

Fin de semana con alerta por tormentas en la provincia: qué día y en qué zonas

Agredieron con arma blanca a unaalumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)
Policiales.

Alto Comedero: agredieron con un arma blanca a una alumna dentro de un colegio

Alumnaagredida en un colegio de Alto Comedero video
Policiales.

Alto Comedero: habló el vicedirector del colegio de la alumna agredida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel