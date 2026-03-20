Por la fecha 6, San Martín (SJ) recibirá a San Martín (T)

San Martín (SJ) recibe hoy a San Martín (T), a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre, por la fecha 6 de la Primera Nacional.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
San Martín (SJ) recibe hoy a San Martín (T), a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre, por la fecha 6 de la Primera Nacional.
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
San Martín (SJ) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Atlético Rafaela. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 4 a sus rivales.
San Martín (T) venció en casa a Nueva Chicago por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 2 en su arco.
Teniendo en cuenta la condición de local-visitante, ambos obtuvieron resultados parecidos. San Martín (SJ) pisa fuerte como local: suma 1 juegos invicto en el estadio 27 de Septiembre. Fuera de casa, San Martín (T) hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y terminó con un marcador 1-0 a favor de San Martín (T).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Nebietti.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.