Por la fecha 6, San Martín (SJ) recibirá a San Martín (T)

San Martín (SJ) recibe hoy a San Martín (T), a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre, por la fecha 6 de la Primera Nacional.

Con un solo gol, Colón derrotó a Acassuso en el Cementerio de los Elefantes

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

San Martín (SJ) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Atlético Rafaela. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

San Martín (T) venció en casa a Nueva Chicago por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 2 en su arco.

Teniendo en cuenta la condición de local-visitante, ambos obtuvieron resultados parecidos. San Martín (SJ) pisa fuerte como local: suma 1 juegos invicto en el estadio 27 de Septiembre. Fuera de casa, San Martín (T) hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y terminó con un marcador 1-0 a favor de San Martín (T).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Nebietti.

Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos de la Primera Nacional

Fecha 6: vs San Martín (T): 20 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Midland: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional

Fecha 6: vs San Martín (SJ): 20 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Horario San Martín (SJ) y San Martín (T), según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)