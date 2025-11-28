viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 08:06
Liga Profesional

Por la llave 4 se enfrentarán Barracas Central y Gimnasia

Todos los detalles de la previa del partido entre Barracas Central y Gimnasia, que se jugará el lunes 1 de diciembre desde las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Dirige Hernán Mastrángelo.

BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 1 de diciembre, Barracas C. y el Lobo buscarán su pase a la Semifinal del Clausura. El partido se jugará a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Gimnasia se llevó la victoria por 2 a 1.

Hernán Mastrángelo fue designado para controlar el partido.

Horario Barracas Central y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

