Por la llave 4 se enfrentarán Barracas Central y Gimnasia

El próximo lunes 1 de diciembre, Barracas C. y el Lobo buscarán su pase a la Semifinal del Clausura. El partido se jugará a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Gimnasia se llevó la victoria por 2 a 1.
Hernán Mastrángelo fue designado para controlar el partido.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.