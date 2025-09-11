Por la semana 28, San Diego FC recibirá a Minnesota United

El duelo entre San Diego FC y Minnesota United correspondiente a la semana 28 se disputará en el Snapdragon Stadium desde las 23:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.
Así llegan San Diego FC y Minnesota United
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS
San Diego FC venció 2-1 a Los Angeles FC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.
Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS
En la jornada anterior, Minnesota United igualó 1-1 el juego frente a Portland Timbers. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 2-4 a favor de San Diego FC.
Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 29: vs Atlanta United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Houston: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Portland Timbers: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS
- Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs Colorado Rapids: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Sporting Kansas City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs LA Galaxy: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario San Diego FC y Minnesota United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas
- Colombia y Perú: 21:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas
- Venezuela: 22:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.