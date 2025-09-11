Por la semana 28, San Diego FC recibirá a Minnesota United

BsAs (DataFactory)

El duelo entre San Diego FC y Minnesota United correspondiente a la semana 28 se disputará en el Snapdragon Stadium desde las 23:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan San Diego FC y Minnesota United El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS San Diego FC venció 2-1 a Los Angeles FC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS En la jornada anterior, Minnesota United igualó 1-1 el juego frente a Portland Timbers. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 2-4 a favor de San Diego FC.

Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Atlanta United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Houston: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Portland Timbers: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Colorado Rapids: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Sporting Kansas City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs LA Galaxy: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario San Diego FC y Minnesota United, según país Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

