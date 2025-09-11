jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:13
MLS

Por la semana 28 se enfrentarán Seattle Sounders y LA Galaxy

Todos los detalles de la previa del partido entre Seattle Sounders y LA Galaxy, que se jugará el sábado 13 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Lumen Field.

BsAs (DataFactory)

LA Galaxy y Seattle Sounders se enfrentarán en el estadio Lumen Field el próximo sábado 13 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 28 de la MLS.

Así llegan Seattle Sounders y LA Galaxy

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la MLS

Seattle Sounders venció por 5-2 a Sporting Kansas City. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 14 veces.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS

LA Galaxy viene de un triunfo 3 a 0 frente a Colorado Rapids. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 11 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Seattle Sounders se llevó la victoria por 0 a 4.


Fechas y rivales de Seattle Sounders en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Inter Miami: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Austin FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Vancouver Whitecaps FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Portland Timbers: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Real Salt Lake: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs FC Cincinnati: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Sporting Kansas City: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs FC Dallas: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs FC Dallas: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Minnesota United: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Seattle Sounders y LA Galaxy, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

