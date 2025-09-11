Portland Timbers y New York Red Bulls se encuentran en la semana 28

BsAs (DataFactory)

Portland Timbers recibe el próximo sábado 13 de septiembre a New York Red Bulls por la semana 28 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el estadio Providence Park.

Así llegan Portland Timbers y New York Red Bulls Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS En la jornada previa, Portland Timbers igualó 1-1 el juego ante Minnesota United. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 6 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS En la fecha anterior, New York Red Bulls logró empatar 0-0 ante Columbus Crew. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2022, y terminaron igualando en 1.

Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Houston: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 15: vs Vancouver Whitecaps FC: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs San Diego FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs CF Montréal: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New York City FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Columbus Crew: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Portland Timbers y New York Red Bulls, según país Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

