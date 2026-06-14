domingo 14 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de junio de 2026 - 08:40
19

Portugal inicia su recorrido en el Mundial 2026 frente a Congo con un cruce inédito

Portugal y RD Congo se enfrentan en el estadio Houston. El duelo se jugará el miércoles 17 de junio desde las 14:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Portugal inicia su recorrido en el Mundial 2026 frente a Congo con un cruce inédito
BsAs (DataFactory)

El juego entre Portugal y RD Congo se disputará el próximo miércoles 17 de junio por la fecha 1 del grupo K del Mundial, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Houston.

Lee además
Escocia ante Haití.
Deportes.

Mundial 2026: Escocia le ganó a Haití por el Grupo C
Bianchi le devolvió la sonrisa a Gimnasia
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Europeos y africanos abrirán su participación en el Grupo K con un enfrentamiento sin antecedentes entre ambas selecciones.

Portugal disputará su novena edición en un Mundial, consolidando una trayectoria que comenzó en Inglaterra 1966.

Sus mejores campañas llegaron en Inglaterra 1966 y Alemania 2006, torneos en los que alcanzó las semifinales y finalizó en el tercer y cuarto puesto, respectivamente. En ambas ediciones, además, completó una fase de grupos perfecta.

El conjunto luso volverá a tener como uno de los principales protagonistas a Cristiano Ronaldo. El delantero portugués buscará convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales, además de ampliar su registro como el único jugador que ha logrado marcar goles en cinco ediciones diferentes del torneo.

La República Democrática del Congo, en tanto, regresa a la máxima cita del fútbol tras 52 años de ausencia.

Su única participación fue en Alemania 1974, bajo la denominación de Zaire. En aquella edición, los Leopardos cayeron en sus tres presentaciones, recibieron 14 goles y no lograron convertir.

Congo finalizó en el segundo puesto del Grupo B de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), lo que lo llevó a disputar el repechaje intercontinental frente a Jamaica. Cuando el partido parecía destinado a los penales, apareció Axel Tuanzebe para anotar un agónico gol en el tiempo suplementario y sellar el boleto de su país hacia el Mundial 2026.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Portugal en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo K - Fecha 2: vs Uzbekistán: 23 de junio - 14:00 (hora Argentina)
  • Grupo K - Fecha 3: vs Colombia: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RD Congo en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo K - Fecha 2: vs Colombia: 23 de junio - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo K - Fecha 3: vs Uzbekistán: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)
Horario Portugal y RD Congo, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Escocia le ganó a Haití por el Grupo C

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Mundial 2026: Brasil empató con Marruecos en un duelo vibrante y parejo

Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1-1 en el Mundial 2026

Mundial 2026: Tagliafico se pierde el debut y aparecen nombres para reemplazarlo

Lo que se lee ahora
Bianchi le devolvió la sonrisa a Gimnasia
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping video
Mundo.

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping

Mundial 2026: Brasil - Marruecos
EN VIVO.

Día 3 del Mundial 2026: los partidos de este sábado y las últimas noticias de los equipos

Desde el entorno de la cantante desmintieron las versiones y aseguraron que fue Shakira quien actuó en la ceremonia.
Espectáculos.

Mundial 2026: después de la polémica, habló la doble de Shakira

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan - Foto de archivo
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Bianchi le devolvió la sonrisa a Gimnasia
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel