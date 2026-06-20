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20 de junio de 2026 - 09:20
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Portugal quiere encaminar su clasificación en el Mundial ante Uzbekistán

Todos los detalles de la previa del partido entre Portugal y Uzbekistán, que se jugará el martes 23 de junio desde las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Houston.

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Portugal quiere encaminar su clasificación en el Mundial ante Uzbekistán
BsAs (DataFactory)

Uzbekistán y Portugal se enfrentarán en el estadio Houston el próximo martes 23 de junio desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo K del Mundial.

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Mientras que los europeos buscarán conseguir su primera victoria para no perder terreno en la pelea por el liderato, los asiáticos intentarán recuperarse de la derrota sufrida en el debut y mantenerse en carrera por un lugar en los dieciseisavos de final.

Portugal dejó escapar una buena oportunidad en su presentación al empatar 1-1 frente a la República Democrática del Congo. Los lusos encontraron más dificultades de las previstas ante un rival ordenado defensivamente, que logró neutralizar gran parte de su potencial ofensivo. Tras un estreno por debajo de las expectativas, el conjunto portugués intentará sumar de a tres para encaminar su clasificación y llegar bien posicionado a la recta final de la fase de grupos.

Por su parte, Uzbekistán no pudo evitar la derrota en su debut mundialista, pero dejó señales positivas en la caída por 3-1 ante Colombia. El conjunto dirigido por Fabio Cannavaro compitió de igual a igual durante varios pasajes del encuentro y demostró por qué logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo tras una destacada campaña en las Eliminatorias.

Portugal y Uzbekistán nunca jugaron entre sí: protagonizarán su primer duelo de selecciones absolutas en la historia.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Portugal en el próximo partido del Mundial
  • Grupo K - Fecha 3: vs Colombia: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Uzbekistán en el próximo partido del Mundial
  • Grupo K - Fecha 3: vs RD Congo: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)
Horario Portugal y Uzbekistán, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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