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1 de octubre de 2026 - 13:29
País.

Presupuesto educativo 2027: crecerá 5,6%, pero no recupera lo perdido

El Presupuesto 2027 prevé una recuperación real del 5,6% en Educación, aunque el gasto nacional seguirá 44,4% por debajo del nivel registrado en 2023.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Presupuesto 2027 prevé una recuperación real del 5,6% en Educación, aunque el gasto nacional seguirá 44,4% por debajo del nivel registrado en 2023.

El Presupuesto 2027 prevé una recuperación real del 5,6% en Educación, aunque el gasto nacional seguirá 44,4% por debajo del nivel registrado en 2023.

    El Presupuesto destinado a Educación tendrá una recuperación durante 2027 después de la fuerte contracción registrada en los últimos años. El proyecto presentado por el Gobierno nacional contempla que el gasto en la función Educación y Cultura aumente un 5,6% en términos reales respecto de 2026, aunque todavía quedará 44,4% por debajo del nivel registrado en 2023, de acuerdo con un nuevo informe de Argentinos por la Educación.

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    El dato surge del informe “Presupuesto educativo nacional 2027”, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Tomás Besada desde Argentinos por la Educación. El trabajo analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 y la evolución de los recursos educativos durante la última década.

    La fotografía que deja el estudio muestra dos situaciones simultáneas: el próximo año habría una recuperación del financiamiento nacional destinado a Educación, pero esa mejora parte de niveles considerablemente inferiores a los que existían apenas cuatro años atrás.

    El gasto educativo crecería 5,6% en 2027

    Medido en pesos constantes de 2026, el gasto educativo nacional alcanzó los $16,7 billones en 2023. A partir de allí se produjo una marcada reducción: cayó hasta $9,4 billones en 2024 y volvió a retroceder hasta $8,7 billones en 2025.

    Para el cierre de 2026 se proyectan $8,8 billones, mientras que el Proyecto de Presupuesto contempla para 2027 unos $9,3 billones.

    La evolución queda de la siguiente manera:

    • 2023: $16,7 billones.
    • 2024: $9,4 billones.
    • 2025: $8,7 billones.
    • 2026: $8,8 billones.
    • 2027: $9,3 billones.

    Los valores están expresados a precios constantes de 2026, lo que permite comparar los distintos años descontando el efecto de la inflación.

    De concretarse las proyecciones oficiales, 2027 sería el segundo año consecutivo de recuperación y mostraría una mejora real del 5,6% frente a 2026. Sin embargo, el punto de comparación con 2023 permite dimensionar la caída acumulada: los $9,3 billones proyectados continuarían siendo 44,4% inferiores a los $16,7 billones de aquel año.

    Gráfico 1 Presupuesto educativo. Gasto en la función Educación y Cultura de la Administración Pública Nacional en millones de pesos constantes de 2026 y como porcentaje del PIB. Ejecutado de 2017 a 2025, previsión de cierre para 2026 y presupuestado para 2027 a partir del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

    Gráfico 1 Presupuesto educativo. Gasto en la función Educación y Cultura de la Administración Pública Nacional en millones de pesos constantes de 2026 y como porcentaje del PIB. Ejecutado de 2017 a 2025, previsión de cierre para 2026 y presupuestado para 2027 a partir del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

    Educación seguirá por debajo del 0,8% del PIB

    La misma tendencia aparece cuando se analiza cuánto representa el gasto educativo nacional sobre el Producto Interno Bruto.

    En 2023, Educación y Cultura equivalían al 1,42% del PIB. Un año después, esa participación cayó al 0,86%, mientras que en 2025 descendió nuevamente hasta el 0,78%.

    Para el cierre de 2026 se estima un 0,77%, el nivel más bajo de la serie reciente analizada, mientras que para 2027 se proyecta una recuperación hasta el 0,79% del PIB.

    La secuencia muestra con claridad la magnitud del cambio:

    2023: 1,42% → 2024: 0,86% → 2025: 0,78% → 2026: 0,77% → 2027: 0,79%.

    Así, pese al aumento previsto para el próximo año, el gasto nacional en Educación y Cultura permanecería por debajo del 0,8% del PIB por tercer año consecutivo.

    ¿Dónde estará el aumento del Presupuesto educativo?

    El proyecto contempla una suba nominal del 27,2% para Educación y Cultura entre 2026 y 2027. Como el informe trabaja con una inflación promedio proyectada del 20,5% para el próximo año, esa variación se traduce en el mencionado incremento real del 5,6%. Presupuesto educativo nacional …

    Pero no todos los niveles educativos crecerían de la misma manera.

    Los programas correspondientes a Educación Obligatoria y Superior No Universitaria tendrían un aumento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2%.

    En cambio, la Educación Universitaria aumentaría 20,9% nominal y prácticamente se mantendría en términos reales: la mejora calculada es de apenas 0,3%. Otros gastos educativos tendrían un crecimiento real del 19,6%. Presupuesto educativo nacional …

    El 80% de los recursos de la Secretaría irá a Educación Superior

    La composición del Presupuesto también muestra dónde se concentra el financiamiento nacional. Para 2027, el programa Desarrollo de la Educación Superior representaría el 80,1% del presupuesto de la Secretaría de Educación. El Plan Nacional de Alfabetización concentraría otro 8,3% y la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, un 5,2%.

    En paralelo, el Plan Nacional de Alfabetización tendría uno de los incrementos más importantes: pasaría de $559.553 millones en 2026 a $773.830 millones en 2027, una suba nominal del 38,3%.

    El Presupuesto nacional no representa todo el gasto educativo del país

    Existe una aclaración fundamental para interpretar correctamente estos números. Los porcentajes mencionados corresponden al gasto educativo del Estado nacional y no a la totalidad de los recursos públicos que Argentina destina a Educación.

    El sistema educativo argentino tiene una estructura descentralizada y las provincias concentran aproximadamente el 75% del gasto público destinado a Educación. Son las jurisdicciones provinciales las que sostienen principalmente las instituciones de nivel inicial, primario, secundario y superior no universitario.

    Nación, en cambio, concentra especialmente el financiamiento de las universidades nacionales y diferentes programas y políticas educativas de alcance federal.

    Por eso, el 0,79% del PIB proyectado para 2027 no debe interpretarse como la inversión educativa total de Argentina, sino como el peso de la función Educación y Cultura dentro del gasto de la Administración Pública Nacional.

    El escenario que plantea el Presupuesto 2027 muestra, en definitiva, una recuperación respecto de los últimos dos años, pero desde un piso considerablemente más bajo que el registrado en 2023. El gasto crecería por encima de la inflación proyectada, aunque todavía quedaría lejos de recuperar la caída acumulada durante los últimos años.

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