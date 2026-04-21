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21 de abril de 2026 - 08:47
Deportes.

Programación de la Fecha 5 de la Liga Jujeña: cuándo arranca y cruces

La Liga Jujeña anunció cómo se jugará la Fecha 5 del Torneo Apertura para las ramas femenina y masculina.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña - Foto: Club Atlético Gorriti

Liga Jujeña - Foto: Club Atlético Gorriti

Quedó definida la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña, tanto para la rama masculina como femenina. Los partidos correspondientes al torneo Jesús “Gringo” Flores, arrancarán el viernes 24 de abril.

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Cronograma de la Fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Viernes 24 de abril

Fortín Gaucho - Los Perales vs Nieva
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Jesús Flores - Atlético Palpalá vs Cuyaya
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Líbero Bravo - San Francisco vs Universitarios
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Fausto Tejerina - Gorriti vs Comercio
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Liga Jujeña de Fútbol

La Tablada - El Cruce vs Malvinas
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Tablada - Belgrano vs Alberdi
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Plinio Zabala - Talleres vs Zapla
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

Sábado 25 de abril

La Tablada - La Viña vs Luján
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Domingo 26 de abril

La Tablada - Palermo vs Gimnasia
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Liga jujeña (2)

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