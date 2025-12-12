Publicaron el primer parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: qué dice

Se filtró el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia.

La situación médica de Joaquín Levinton encendió alertas recientemente tras trascender información oficial sobre su hospitalización de emergencia. En el programa Arriba Argentinos (eltrece), la periodista May Martorelli compartió detalles del parte médico que confirma el evento cardíaco que afectó al vocalista de Turf.

El cantante de rock tuvo este percance de salud mientras se encontraba en un bar de Colegiales, barrio ubicado en la Capital Federal.

La salud de Joaquín Levinton generó preocupación en las últimas horas. Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia “Tenemos más datos sobre Joaquín Levinton y su internación", comenzó diciendo May Martorelli al dar ingreso a los datos recibidos por el noticiero.

La periodista precisó que el informe médico indica el momento exacto del incidente: “Se dio a conocer un parte con el horario de cuando sucedió esto. Fue a las 0.50 de la madrugada en Avenida Dorrego al 1697. En un bar se lo identifica a Joaquín Levinton como un masculino de 50 años que presentó presión baja, dolor de pecho”.

Se filtró el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia. A continuación, la especialista confirmó que el traslado fue rápido y que el cuadro inicial era grave. “Se trasladó al paciente, cantante de la banda Turf, con diagnóstico de infarto y pedido de shock room al Hospital Fernández”, detalló. El cantante de Turf sufrió un infarto mientras daba un show en un bar de Colegiales. May subrayó que los datos ya cuentan con la validación de los médicos. “Así que la información ya está confirmada: Joaquín Levinton internado en el Hospital Fernández con un infarto que sufrió anoche en un bar donde estaba haciendo un show”. El artista continúa hospitalizado, a la espera de nuevos reportes sobre su estado de salud. Embed

