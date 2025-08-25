Qué dijo Lule Menem sobre el presunto caso de coimas en ANDIS

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Eduardo “Lule” Menem rompió el silencio y rechazó cualquier tipo de participación en los hechos investigados. Tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el funcionario calificó la situación como “una burda operación del kirchnerismo” .

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones”, sostuvo Menem en un comunicado publicado en su cuenta de X. La declaración fue respaldada por el presidente Javier Milei, su prima Karina Milei y por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Las grabaciones que originaron la polémica fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Allí, Spagnuolo describió un presunto mecanismo de recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos , que involucraría a la droguería Suizo Argentina S.A. como intermediaria privilegiada para acceder a contratos con el Estado.

En los audios, el ex funcionario habla de supuestas exigencias económicas a proveedores para poder concretar contrataciones oficiales.

El descargo de Menem

Frente a las acusaciones, “Lule” Menem negó rotundamente cualquier vínculo:

“No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido ”, dijo.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni de manera formal ni de manera informal”.

“Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción ni tuve conocimiento alguno de irregularidades en el organismo o en cualquier otra dependencia del Estado”.

Además, el funcionario aclaró que nunca habló con Karina Milei ni con el presidente Javier Milei sobre contratos o actividades del organismo.

Contexto político y elecciones

Menem vinculó la aparición del caso con la coyuntura electoral:

“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno”.

En ese sentido, reafirmó el rumbo del oficialismo: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.

El avance de la causa judicial

Mientras el cruce político crece, la investigación judicial sigue su curso. El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, sospechado de encubrir la fuga de Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina. Este último continúa prófugo.