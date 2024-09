Qué se pondrá Yuyito González para acompañar a Javier Milei en el Congreso

En una revelación inesperada, Yuyito González , conocida conductora del programa Empezar el Día, dejó de lado los temas políticos y se centró en su estilo para el próximo evento de gran relevancia. Este domingo, acompañará a Javier Milei a su presentación en el Congreso , y la elegida para la ocasión ha sido el centro de atención no por su vínculo político, sino por sus elecciones fashionistas.

En su programa matutino, González detalló con entusiasmo los preparativos para su atuendo del domingo. “Tengo preparado para el domingo en el Congreso un conjunto que lo voy a traer también el lunes. Antes no le daba mucha pelota al tema de la ropa porque me centraba en la ropa de los shows que daba cuando era vedette” , expresó la conductora, que demostró una renovada atención a su imagen personal.

González también compartió sus inspiraciones internacionales en el mundo de la moda. “Me gusta cómo se viste Brigitte Macron y también Jennifer López para otros eventos, también me gusta la ropa que usa Melania Trump y también cómo se maquilla”, confesó, revelando que sus íconos de estilo no se limitan al ámbito local.

En una nota más personal, Yuyito expresó su deseo de consultar con Marcelito de XT sobre su elección de atuendos. “Quiero preguntar sobre el look, porque hay atuendos que van y otros no. No sé bien cómo es todavía, estoy aprendiendo”, dijo con sinceridad, mostrando su interés en ajustar su estilo a las normas del buen gusto.

Este enfoque en la moda, por parte de González, captó la atención de los medios y seguidores, quienes estarán atentos no sólo al desarrollo político del evento, sino también al estilo que la pareja presidencial llevará al Congreso.