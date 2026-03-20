¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de marzo?

Las flores amarillas son una tradición que se han comenzado a imponer por las redes sociales.

La llegada del otoño señala la transición entre las distintas estaciones del año . Desde hace tiempo se la asocia con el momento en que las hojas caen de los árboles y se inicia un período donde el calor se va apaciguando . En los últimos años, además, se ha instalado la costumbre de regalar flores amarillas como gesto simbólico .

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En distintas culturas del mundo , los obsequios representan una forma de manifestar afecto hacia otras personas. Estos presentes funcionan como una muestra de consideración para quienes comparten vínculos emocionales , fortaleciendo la conexión entre individuos y favoreciendo el crecimiento de los sentimientos mutuos .

Durante la primavera aparece una amplia diversidad de flores , aunque en particular las de color amarillo adquieren un valor simbólico cuando son entregadas como regalo. En los últimos tiempos, además, distintas tendencias en redes sociales han puesto en foco esta práctica, lo que hace que muchas personas se pregunten o incluso desconozcan el verdadero significado de este tipo de obsequio.

La práctica de regalar flores amarillas tiene su origen en una canción homónima , en la que los autores María Cristina de Giacomi y Carlos Zulisberg Nilson aluden al anhelo de una joven de recibir una flor de ese color, deseo que finalmente se concreta cuando su enamorado le entrega ese presente.

Floricienta influenció en la creación de esta nueva tradición.

Aunque esta interpretación suele vincularse con la trama de Floricienta, una producción televisiva argentina que gira en torno a una protagonista involucrada en diversas historias románticas, existe la creencia de que esta costumbre actual proviene de dicha ficción. Sin embargo, en realidad su origen responde a otra raíz simbólica, que ha cobrado mayor difusión en los últimos años y se consolidó gracias a su viralización en redes.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el color amarillo se asocia con emociones como la alegría, la esperanza, el amor y la amistad, por lo que suele interpretarse de manera positiva en distintos contextos. En esa línea, no se lo vincula habitualmente con significados negativos.

El obsequiar flores proviene de demostrar cariño a otra persona.

No obstante, en otras culturas el amarillo puede adquirir connotaciones muy distintas a las mencionadas. En esos casos, puede relacionarse con ideas como la infidelidad, la traición o la envidia, lo que hace necesario considerar el contexto cultural y la situación en la que se presenta o se entrega este color.

¿Puedo regalar otra cosa que no sean flores amarillas?

Esta costumbre reciente, que empezó a consolidarse a partir de la difusión en redes sociales, no cuenta con reglas sociales rígidas o formalmente definidas. Aunque en sus inicios se popularizó el gesto de regalar girasoles, con el tiempo se amplió la variedad de opciones, por lo que otras especies como rosas, orquídeas y diferentes tipos de flores también pueden transmitir una idea similar a la planteada originalmente.

Las flores amarillas son una tradición que se han comenzado a imponer por las redes sociales.

De igual manera, se considera que no es obligatorio limitarse a flores, ya que también es posible obsequiar objetos de ese mismo color. En ese sentido, el valor simbólico positivo se mantiene cuando se conserva la tonalidad, dado que esta práctica no se restringe exclusivamente a arreglos florales.

En este contexto, es importante considerar que no todas las personas están familiarizadas con esta práctica reciente, por lo que puede resultar útil tenerla presente y, en algunos casos, explicarla a quienes eligen llevarla a cabo.

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Esta costumbre busca expresar afecto hacia otra persona, motivo por el cual conviene prestar atención a las distintas circunstancias que se presentan tanto en una relación como en una amistad, para elegir el obsequio adecuado que pueda generar un impacto significativo en el otro.

Aunque el inicio de la primavera suele asociarse con un momento positivo, esto no implica que deba limitarse a una fecha específica para realizar este tipo de regalos, ya que también puede hacerse en otras ocasiones según el contexto.