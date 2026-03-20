Le pidió a su mamá que lo cubra tras ser infiel y ella lo expuso: la frase que se volvió viral

Le pidió a su madre que lo cubra en una infidelidad y ella lo mandó al frente.

Un grupo de WhatsApp por el Día de la Madre terminó en viral cuando Tomás, tras salir de fiesta con una chica que no era su pareja, quedó en evidencia como infiel por las propias respuestas de su mamá, que desarmó sus excusas. Todo se inició durante la mañana del día de la celebración, cuando la mujer intentaba coordinar el almuerzo familiar.

Al no obtener respuesta de su hijo, decidió comunicarse con uno de sus amigos, quien le confirmó lo que estaba ocurriendo: Tomás había llegado a su casa acompañado por una chica desconocida. Cuando finalmente el joven se sumó al chat, se encontró con que su madre ya estaba al tanto de la situación.

Infidelidad. El pedido a su mamá que salió mal La tensión aumentó cuando Macarena, su pareja, se comunicó con su suegra para saludarla y consultar por Tomás, ya que él le había dicho que se encontraba indispuesto y que no asistirían al almuerzo. Sin margen de salida, el joven le pidió a su madre que sostuviera la versión falsa y lo ayudara a mantener la mentira para evitar problemas en su relación.

La mujer, con cierta astucia, dio la impresión de aceptar el acuerdo, aunque impuso una condición concreta. Le envió una imagen de unas zapatillas importadas junto con un mensaje breve: “Soy talle 36”. Tomás, que no había preparado ningún regalo, salió rápidamente hacia el centro comercial convencido de que el pedido había sido una forma de negociación exitosa y que su situación quedaría bajo control.

Le pide a su madre que le cubra una infidelidad con su novia y ella no hizo caso. Cómo terminó la historia de esta infidelidad No obstante, la historia dio un giro contundente. Poco tiempo después, Tomás le escribió a su madre, visiblemente molesto, porque Macarena había decidido terminar la relación. La respuesta de la mujer fue clara y sin rodeos: le había revelado toda la situación a su nuera. “No puedo mentirle, vos estás para más”, le expresó a la joven, mientras que a su hijo le dejó un mensaje categórico: “En esta casa no crié mentirosos”. Embed sonido original - Chacal @chacalboggian Le pide a su madre que le cubra una infidelidad con su novia y ella toma la siguiente acción #greenscreen El video acumuló miles de reproducciones y despertó una fuerte aprobación hacia la madre, quien eligió la sinceridad por encima de los códigos de encubrimiento que su hijo intentaba sostener.

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