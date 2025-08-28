El Gobierno definió que los feriados nacionales que puedan trasladarse y coincidan con fines de semana tendrán la posibilidad de cambiar de fecha en el calendario . Hasta ahora, no existía una normativa clara que estableciera cómo proceder en esos casos, generando un vacío legal .

Mediante el Decreto 614/2025 , publicado en el Boletín Oficial , el presidente Javier Milei determinó que estos días podrán moverse al lunes siguiente inmediato o al viernes anterior inmediato , según lo indique la Jefatura de Gabinete de Ministros , designada en la normativa como autoridad encargada de su aplicación.

La iniciativa busca subsanar la falta de precisión en la Ley 27.399 , que establece la diferencia entre feriados nacionales inamovibles y aquellos que pueden trasladarse .

La normativa establece los mecanismos necesarios para permitir su reubicación, siempre que la autoridad de aplicación lo considere adecuado.

Uno de los artículos de la normativa vigente establece que los feriados nacionales trasladables que caen en martes o miércoles se reubican al lunes anterior , mientras que aquellos que coinciden con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente .

No obstante, el nuevo Decreto aclara que la ley original no contempló disposiciones específicas para los feriados trasladables que coincidan con fines de semana. Esto no significa que esos días deban considerarse inamovibles, ya que ello contradeciría la intención del legislador al definirlos como trasladables.

Qué sucederá con los feriados trasladables que caen sábado o domingo.

Con el objetivo de cubrir este vacío legal y respetar la naturaleza de los feriados trasladables, la normativa establece los mecanismos necesarios para permitir su reubicación, siempre que la autoridad de aplicación lo considere adecuado.

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de 2025?

Septiembre no incluye feriados, por lo que habrá que esperar hasta octubre para el próximo descanso oficial. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se conmemora el 12 de octubre, que este año coincide con un domingo, dejando para noviembre el siguiente fin de semana largo.

El Día de la Soberanía Nacional, que originalmente cae el jueves 20 de noviembre, fue trasladado por el Gobierno al lunes 24. Además, se estableció el viernes 21 como jornada no laborable con fines turísticos, permitiendo a quienes no trabajen ese día disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos.

Más adelante, el calendario prevé el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, que será el lunes 8 de diciembre, y la Navidad, que se celebrará el jueves 25 del mismo mes.