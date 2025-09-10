Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que mataron de un disparo

Charlie Kirk , cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA , falleció tras recibir un disparo en el cuello durante un acto realizado en el campus de la Utah Valley University . La portavoz de la organización, Aubrey Laitsch , confirmó el ataque: “ Fue alcanzado por un disparo y rezamos por Charlie ”.

El presidente Donald Trump confirmó la muerte del dirigente mediante un mensaje en Truth Social : “ El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció . Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie . Fue querido y admirado por todos , especialmente por mí. Expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia ”.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Kirk mientras hablaba bajo una carpa blanca con los lemas “ The American Comeback ” y “ Prove Me Wrong ”. En las imágenes se escucha la detonación y se ve al dirigente llevándose la mano al cuello, mientras un chorro de sangre emerge del lado izquierdo. La audiencia reaccionó con gritos y estampidas .

El evento ya había generado controversia en la comunidad académica. Una petición para impedir la participación de Kirk reunió cerca de mil firmas, pero la universidad defendió la realización del acto amparándose en la Primera Enmienda, asegurando su “compromiso con la libertad de expresión, la indagación intelectual y el diálogo constructivo”.

El incidente se produce en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos. Entre los casos recientes se destacan el asesinato de una legisladora de Minnesota y su esposo en junio, y el incendio de la residencia del gobernador de Pensilvania. El antecedente más relevante fue el atentado contra Donald Trump durante un mitin electoral el año pasado.

Kirk era un dirigente político y comunicador estadounidense identificado con el ala más conservadora del Partido Republicano.

Aunque los primeros años del proyecto enfrentaron obstáculos y desafíos, la determinación de Kirk y el apoyo económico de influyentes donantes conservadores lograron darle alcance a nivel nacional. Su estilo combativo frente a corrientes progresistas en entornos académicos lo consolidó como un actor clave en la denominada “guerra cultural”, lo que a su vez le abrió numerosas oportunidades para participar en medios de comunicación y debates públicos.

Con la entrada de Donald Trump en la escena política republicana, Turning Point USA se alineó rápidamente con el magnate. Kirk construyó una relación directa con la familia del expresidente: colaboró estrechamente con Donald Trump Jr. durante la campaña de 2016 y se consolidó como uno de los rostros más reconocibles del trumpismo entre la juventud.

A partir de entonces, participó de manera habitual en conferencias, eventos políticos y apariciones televisivas, desde donde promovió la agenda conservadora y lanzó críticas contundentes contra los demócratas y sectores de izquierda.

Bajo su liderazgo, Turning Point USA creció con filiales locales y congresos propios, a los que frecuentemente asistían Trump y figuras prominentes del Partido Republicano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/seanfeucht/status/1965850170928869845&partner=&hide_thread=false PRAY FOR CHARLIE KIRK NOW



Jesus, save his life and protect him! https://t.co/Bc7Zub8guH — Sean Feucht (@seanfeucht) September 10, 2025

La organización se transformó en un punto de encuentro para jóvenes militantes de derecha, sirviendo como plataforma clave para difundir discursos de confrontación política y cultural en todo Estados Unidos.