Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada sin vida en Los Ángeles

La muerte de Narela Micaela Márquez Barreto generó conmoción en Argentina y en la comunidad de argentinos en Estados Unidos. La joven, de 27 años, había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Los Ángeles desde el viernes 23 de enero y fue hallada sin vida este jueves.

La confirmación llegó por parte de su padre, quien había viajado al país norteamericano para colaborar con la búsqueda.

El caso despertó una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y amigos, que durante varios días difundieron su imagen y solicitaron información para dar con su paradero. La investigación quedó en manos de las autoridades estadounidenses, que trabajan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Narela era oriunda de la Ciudad de Buenos Aires y residía en Banfield, provincia de Buenos Aires, antes de emigrar. Desde junio de 2024 se encontraba en Estados Unidos, donde había decidido permanecer tras viajar por el casamiento de una amiga.

Una vida entre Banfield y Estados Unidos

Antes de radicarse en Los Ángeles, Narela trabajaba junto a tres primas en un kiosco en Banfield. Su entorno la describía como una joven activa, con proyectos y con facilidad para adaptarse a nuevos entornos. Desde muy chica había aprendido inglés, lo que le permitió desenvolverse con soltura en el exterior y también desempeñarse como traductora en distintas ocasiones.

En Estados Unidos, había conseguido empleo como mesera y recientemente había comenzado a trabajar en otro establecimiento, según relató una de sus primas. Ese cambio laboral ocurrió pocos días antes de que se perdiera contacto con ella.

Su estadía en Los Ángeles se desarrollaba de manera estable y mantenía comunicación diaria con su familia en Argentina, en especial con su madre.

El último contacto y el inicio de la búsqueda

El viernes 23 de enero fue la última vez que Narela habló con su madre. Ese contacto formaba parte de una rutina diaria que, de manera repentina, se interrumpió. Con el correr de las horas y ante la falta de respuestas, la preocupación comenzó a crecer.

“Sabemos que está desaparecida desde el viernes. El lunes fue la última vez que le mandé mensajes y el teléfono todavía figuraba encendido”, relató Milagros, una de sus primas, durante los primeros días de búsqueda.

Ante la falta de novedades, la familia se comunicó con el Departamento de Policía de Los Ángeles y solicitó asistencia para verificar su departamento.

El departamento, sin señales de violencia

Personal policial acudió al domicilio donde residía Narela junto a un amigo de la familia. Al ingresar, no detectaron signos de violencia ni desorden. El lugar se encontraba tal como la joven lo había dejado, lo que profundizó la incertidumbre.

“El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, expresó Santiago, hermano de Narela, en una entrevista televisiva. También confirmó que su madre era la única persona con la que hablaba todos los días sin excepción.

Mientras avanzaban las horas, la familia amplió la búsqueda y comenzó a recabar información entre vecinos y conocidos del edificio.

El último dato y la difusión pública

Uno de los pocos datos concretos surgió a partir del testimonio de un vecino, quien habría visto a Narela subir a un vehículo de una aplicación de viajes. Ese dato fue incorporado a la investigación, aunque no se difundieron mayores precisiones oficiales.

En paralelo, familiares y amigos iniciaron una intensa campaña en redes sociales. Circularon afiches con su foto, nombre y un número de contacto para recibir cualquier información que pudiera ayudar.

“Necesitamos saber sobre su paradero”, escribió una prima en Instagram, en uno de los mensajes que se viralizaron mientras la búsqueda continuaba sin resultados.

La confirmación del peor desenlace

En medio de ese contexto, el padre de Narela había conseguido un pasaje para viajar a Los Ángeles con el objetivo de agilizar trámites y acompañar la búsqueda en el lugar. Horas después de su llegada, se confirmó la noticia que la familia temía: la joven fue hallada muerta.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas ni el lugar exacto del hallazgo. La investigación continúa bajo la órbita de las autoridades estadounidenses, que deberán determinar cómo ocurrió el hecho.