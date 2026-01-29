jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 14:00
Estados Unidos.

Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada sin vida en Los Ángeles

Narela Barreto tenía 27 años y era buscada desde el 23 de enero. Vivía en Estados Unidos desde 2024. La noticia de su muerte fue confirmada por su padre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Narela Barreto.

Narela Barreto.

La muerte de Narela Micaela Márquez Barreto generó conmoción en Argentina y en la comunidad de argentinos en Estados Unidos. La joven, de 27 años, había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Los Ángeles desde el viernes 23 de enero y fue hallada sin vida este jueves.

Lee además
detuvieron a un hombre con pedido de captura por violencia de genero en el chingo
Jujuy.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura por violencia de género en El Chingo
Escalada de violencia en Córdoba: atacaron a la Policía con una granada durante un operativo
Insólito.

Escalada de violencia en Córdoba: atacaron a la Policía con una granada durante un operativo

La confirmación llegó por parte de su padre, quien había viajado al país norteamericano para colaborar con la búsqueda.

El caso despertó una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y amigos, que durante varios días difundieron su imagen y solicitaron información para dar con su paradero. La investigación quedó en manos de las autoridades estadounidenses, que trabajan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

amigos-pegan-carteles-de-narela-en-las-calles-de-los-angeles-foto-instagram-ayelenpriiii-3HKMAB5IVBBGNIUIUYNMN4JKDM

Narela era oriunda de la Ciudad de Buenos Aires y residía en Banfield, provincia de Buenos Aires, antes de emigrar. Desde junio de 2024 se encontraba en Estados Unidos, donde había decidido permanecer tras viajar por el casamiento de una amiga.

Una vida entre Banfield y Estados Unidos

Antes de radicarse en Los Ángeles, Narela trabajaba junto a tres primas en un kiosco en Banfield. Su entorno la describía como una joven activa, con proyectos y con facilidad para adaptarse a nuevos entornos. Desde muy chica había aprendido inglés, lo que le permitió desenvolverse con soltura en el exterior y también desempeñarse como traductora en distintas ocasiones.

En Estados Unidos, había conseguido empleo como mesera y recientemente había comenzado a trabajar en otro establecimiento, según relató una de sus primas. Ese cambio laboral ocurrió pocos días antes de que se perdiera contacto con ella.

Su estadía en Los Ángeles se desarrollaba de manera estable y mantenía comunicación diaria con su familia en Argentina, en especial con su madre.

El último contacto y el inicio de la búsqueda

El viernes 23 de enero fue la última vez que Narela habló con su madre. Ese contacto formaba parte de una rutina diaria que, de manera repentina, se interrumpió. Con el correr de las horas y ante la falta de respuestas, la preocupación comenzó a crecer.

“Sabemos que está desaparecida desde el viernes. El lunes fue la última vez que le mandé mensajes y el teléfono todavía figuraba encendido”, relató Milagros, una de sus primas, durante los primeros días de búsqueda.

Ante la falta de novedades, la familia se comunicó con el Departamento de Policía de Los Ángeles y solicitó asistencia para verificar su departamento.

El departamento, sin señales de violencia

Personal policial acudió al domicilio donde residía Narela junto a un amigo de la familia. Al ingresar, no detectaron signos de violencia ni desorden. El lugar se encontraba tal como la joven lo había dejado, lo que profundizó la incertidumbre.

“El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, expresó Santiago, hermano de Narela, en una entrevista televisiva. También confirmó que su madre era la única persona con la que hablaba todos los días sin excepción.

Mientras avanzaban las horas, la familia amplió la búsqueda y comenzó a recabar información entre vecinos y conocidos del edificio.

El último dato y la difusión pública

Uno de los pocos datos concretos surgió a partir del testimonio de un vecino, quien habría visto a Narela subir a un vehículo de una aplicación de viajes. Ese dato fue incorporado a la investigación, aunque no se difundieron mayores precisiones oficiales.

En paralelo, familiares y amigos iniciaron una intensa campaña en redes sociales. Circularon afiches con su foto, nombre y un número de contacto para recibir cualquier información que pudiera ayudar.

“Necesitamos saber sobre su paradero”, escribió una prima en Instagram, en uno de los mensajes que se viralizaron mientras la búsqueda continuaba sin resultados.

La confirmación del peor desenlace

En medio de ese contexto, el padre de Narela había conseguido un pasaje para viajar a Los Ángeles con el objetivo de agilizar trámites y acompañar la búsqueda en el lugar. Horas después de su llegada, se confirmó la noticia que la familia temía: la joven fue hallada muerta.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas ni el lugar exacto del hallazgo. La investigación continúa bajo la órbita de las autoridades estadounidenses, que deberán determinar cómo ocurrió el hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre con pedido de captura por violencia de género en El Chingo

Escalada de violencia en Córdoba: atacaron a la Policía con una granada durante un operativo

"Es como otra pandemia": nieve en Estados Unidos, un jujeño cuenta cómo se vive la tormenta

Argentina busca frenar el proceso de discovery en el juicio por YPF en Estados Unidos

Fue detenido por causar disturbios pero también tenía pedido de captura por la fiscalía en violencia de género

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Jueves de Ahijados.
¡Feliz día!

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Alerta por estafas en carnaval. video
Sociedad.

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Un jujeño en Brasil. video
Valentía.

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel