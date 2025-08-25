¿Quién es Emmanuel Kovalivker, el accionista de Droguería Suizo Argentina?

En los audios que se filtraron, el otrora titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, hablaba del pago de coimas.

El presidente Javier Milei desplazó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, luego del escándalo con la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker como intermediaria para supuestos pagos. En los audios atribuidos al ex funcionario -Diego Spagnuolo- se mencionan presuntos pedidos de coimas en la agencia y se alude a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

En todo esto, el Apellidos de los dueños de la empresa tomó notoriedad. Emmanuel Kovalivker, uno de los accionistas de Droguería Suizo Argentina , fue interceptado en Nordelta con sobres que contenían más de u$s260.000 y $7.000.000 en efectivo. El hallazgo lo ubicó en el centro de una investigación judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El operativo, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, fue uno de los 14 allanamientos realizados en simultáneo. La causa gira en torno a presuntos pedidos de sobornos a proveedores de salud, en un esquema que, según los audios filtrados, habría alcanzado a figuras clave del oficialismo, entre ellas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón Kovalivker detenta poco más del 21% y ejerce la presidencia.

El peso político de los Kovalivker en el escenario nacional se fortaleció por la amistad que la familia mantiene con Mauricio Macri. El vínculo más estrecho es el que tienen el expresidente y Jonathan, con quien incluso juega al pádel y almuerzan habitualmente en el restaurante Manso de Nordelta.

image Droguería fundada en 1923 por la familia Kovalivker, presidida actualmente por Jonathan Kovalivker, tercera generación del negocio.

Cuál es la historia de la empresa Suizo Argentina

La droguería se fundó hace más de 100 años, en 1923. Se dedica a la comercialización y distribución de medicamentos e insumos médicos. En 1977 inauguró el centro logístico de Ramos Mejía, y casi 20 años después otro centro en Junín. Luego se empezaron a expandir por otras provincias, como Tucumán (1997) y San Luis (1998). En 2003 inauguraron otro centro en Mar del Plata, y al año siguiente en Córdoba.

En 2012, generaron una “nueva unidad de negocios” llamada Estética Médica y Reconstructiva

En 2013 generaron una nueva unidad de negocios en Tratamientos Especiale

En 2016 crearon División Hospitalaria

En2019 FarmaOnline.

“Es el primer negocio digital de la Argentina, donde un cliente consumidor final tiene la posibilidad de comprar productos vinculados a las categorías de belleza, cuidado personal y farmacia, para luego seleccionar como punto de retiro su farmacia más cercana en cualquier lugar del país”, asegura su web.

Según un artículo de la publicación especializada Pharmaviz, el grupo nació con León Kovalivker, quien falleció en mayo de 2008. La segunda generación la llevó adelante Eduardo Kovalivker, quien en 2011 era el número uno de la compañía. Ese año se creó lo que hoy se conoce como la Suizo Argentina, que combina la Droguería Suizo Argentina y la Droguería Barracas. La tercera generación integró la empresa a través de Jonathan Simón Kovalivker, hijo de Eduardo, actualmente presidente de la misma.

De acuerdo con los datos de la Inspección General de Justicia, la empresa fue inscripta como sociedad por acciones el 26 de septiembre de 2011, y entre las autoridades figuran: Eduardo Jorge Kovalivker, Jonathan Simón Kovalivker, Emmanuel Kovalivker, Néstor Osvaldo Kovalivker, León Kovalivker y Marcos Paul Kovalivker.

El vínculo Kovalivker-Menem, según una denuncia penal

En agosto de 2024, el abogado Alejandro Díaz Pascual, de la asociación civil “Arco Social”, presentó una denuncia penal por una presunta contratación de la Agencia Nacional de Discapacidad con la droguería Suizo Argentina SA. Se incluyó en esa presentación a Spagnuolo, como titular de la ANDIS; a la familia Kovalivker y a Martín y a Eduardo Menem.

La denuncia se construía en base a publicaciones periodísticas que daban cuenta de compras por casi $30 mil millones sin licitación pública, con el agregado de que Farma Online comercializa los productos de la marca GenTech Argentina SA, que tiene a Martín Menem entre sus socios, aunque aclara que luego de que se originaran las primeras versiones sobre este tema, las publicaciones fueron dadas de baja.

Finalmente, la causa fue cerrada por el fiscal federal Carlos Rívolo, indicando que no había ilicitud en el tipo de procedimiento de las contrataciones, según indicaron fuentes judiciales a este medio.

Esta semana, ante los audios difundidos con intervenciones de Spagnuolo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Javier y Karina Milei, “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker. La causa tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal federal Franco Picardi.

El 17 de mayo de 2024, Suizo Argentina logró una adjudicación significativa con el sector público del Hospital Nacional Posadas por un monto total de $41.498.365 para el suministro de insumos médicos destinados a endoscopía y gastroenterología.

La empresa se adjudicó elementos descartables estériles para cirugías: el primero por 1.946.623 unidades a un precio unitario de $17.068.465 (totalizando $33.225.866) y el segundo por 1.531.836 unidades a $5.400.381 cada una (sumando $8.272.498).

Entre enero y abril de 2024, la Suizo Argentina participó en múltiples licitaciones consecutivas para el mismo medicamento (Spinraza-Nusinersen), un remedio que se emplea en el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Pero fue rechazada varias veces por los mismos motivos: no aceptaba las condiciones de pago establecidas por PAMI y sus precios eran demasiado altos comparados con lo que el instituto consideraba razonable.

El 14 de febrero de 2025, mediante la Resolución 712/2025, el Ministerio de Salud adjudicó la Licitación Pública N° 80-0018-LPU24 para la “Adquisición de medicamentos oncológicos”. La Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a Suizo Argentina 3 de los 4 renglones para los que había ofertado. Específicamente, obtuvo la adjudicación de Bevacizumab 400 mg, por un valor de $209.740.860; Mitomicina 20 mg, por $4.147.500, y Arsénico 10 mg, por $548.212.000.

El monto total adjudicado a Suizo Argentina ascendió a $762.100.360, representando aproximadamente el 68% del valor total de la licitación, que alcanzó los $1.117.470.801,18.

En julio de 2024, Suizo Argentina SA fue el único proveedor de una licitación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación. La empresa participó, presentando una sola oferta, para la compra de 87 unidades de ampollas de 20 mL del medicamento Cetuximab 100 mg, un medicamento para combatir el cáncer. La adjudicación se realizó el 21 de mayo de 2025 por un monto de $72.087.852.

También ganó licitaciones en otras provincias, como San Luis, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.