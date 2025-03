Quién es Gero Arias, el influencer que perdió dos dedos por caer de un acantilado

El impacto fue instantáneo. Tal como relató él mismo: “La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video . Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza”. El golpe resultó en la amputación de las falanges distales de su dedo índice y anular de la mano izquierda.

Para este 2025, Arias tenía la intención de superar su propio récord con una nueva meta: realizar una dominada diaria, pero utilizando únicamente un brazo.

Después del accidente, Arias fue sometido a una cirugía de emergencia. “Ahora estoy con mi familia yendo al hospital para ver si me los pueden reconstruir. No sé si voy a recuperar los dos dedos, pero estoy bien”, comentó en su primer video publicado en TikTok.

La respuesta fue inmediata. Mientras varios seguidores le mostraron su apoyo, otros cuestionaron la autenticidad de su historia, particularmente después de que compartiera un video bailando, aún en el hospital y con la mano envuelta en vendas. En TikTok, un usuario comentó: “Yo le quiero creer, pero alguien que perdió dos dedos, no se pone a bailar”. Arias respondió: “Muchachos, hay dos formas de ver la vida. Podés ponerte mal por algo que ya pasó y no podés cambiar, o podés apreciar todas las cosas que no te pasaron”.

“Ojalá fuera mentira”

Ante las críticas, el influencer emitió una respuesta a través de X (anteriormente conocido como Twitter), en la que afirmó: “No puedo creer que todos piensen que mentiría con una cosa así solo por ‘likes’. Ojalá fuera mentira, si lo dije tranquilo fue porque pensaba en todo lo que me podría haber pasado”.

Al poco tiempo, compartió un video en el que mostraba de manera gráfica su mano dañada. “No iba a subirlo porque me parecía muy morboso, pero había muchos que dudaban y creo que con ese video ya no tengo que aclarar más nada”, afirmó. La intención era despejar toda sospecha de montaje o exageración.

Actualmente, Arias debe seguir un descanso riguroso de 20 días, según lo prescrito por los especialistas. Al finalizar, compartió sus pensamientos, reconociendo: “Es lo que me toca enfrentar ahora. Ya no hay más boxeo, ya no hay más dominadas... por lo menos, por un tiempo”. A pesar de esto, afirmó sentirse afortunado: “Por lo menos no fue en la cabeza, porque si la piedra que me cayó en la mano me cae en la cabeza ya está, no la contaba”.