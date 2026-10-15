¿Quién es Pablo Fabregas, el standapero que se presenta este sabado en Jujuy?

Pablo Fábregas llegará a Jujuy con “Inestable”, su unipersonal de humor que propone un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la vida. La función será el sábado 17 de octubre en la Sala Galán en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy a las 21 horas.

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El espectáculo se presentará en el máximo coliseo jujeño, ubicado en General Alvear 1009, y las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada o directamente en las boleterías del teatro.

Pablo Fabregas es comediante, autor, director y actor argentino, con más de 20 años de trayectoria en radio, televisión, teatro y stand-up. Es una de las figuras clave en el desarrollo del stand-up en Argentina desde comienzos de los 2000, con más de 15 espectáculos estrenados en los principales escenarios del país y múltiples giras nacionales.

Actualmente, es una de las voces de “Vuelta y Media” en Urbana Play , uno de los programas de radio más escuchados y con mayor engagement del país. En paralelo, desarrolla proyectos teatrales, audiovisuales y digitales que combinan humor, actualidad y observación social. Su presencia en redes sociales, especialmente Instagram, supera los 833.000 seguidores , con videos que alcanzan millones de visualizaciones.

Como actor, Fabregas participó en televisión y cine, y en 2024 se estrenará una película donde integra el elenco. En 2025 presentará un nuevo unipersonal en formato Big Show en Buenos Aires, con proyección a giras nacionales e internacionales.

Con un estilo que combina ironía, cercanía y mirada crítica, Pablo Fabregas es hoy una de las voces más sólidas y versátiles del humor argentino contemporáneo.

Pablo Fábregas

Sinopsis "Inestable"

Inestable es una línea histórica a través de los momentos que marcaron a fuego a su protagonista y a casi cualquiera que esté en la sala.

Nacer, enamorarse, ser padre, envejecer y morir.

Con algunas salvedades. Nacer en una familia atípica, enamorarse de la persona menos pensada, el hijo que llegó años después y un plan estratégico para sus últimos días.

Es mucha comedia a corazón abierto, sazonada con pura honestidad y la risa como único refugio.