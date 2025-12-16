Quién es Rocío Robles, la nueva pareja de Adrián Suar

Luego de semanas de rumores y versiones cruzadas, una cena en la noche porteña terminó por confirmar lo que era un secreto a voces: Adrián Suar y Rocío Robles están en pareja. La aparición pública de ambos desató el interés inmediato del mundo del espectáculo y reavivó una pregunta recurrente en redes y portales: quién es la mujer que conquistó el corazón del actor y productor. Su historia combina exposición temprana, reinvención profesional y una búsqueda constante de identidad lejos del escándalo.

¿Quién es? Confirman que Adrián Suar está saliendo con una ex bailarina de Showmatch

Rocío Robles nació el 9 de diciembre de 1992 en Rosario. Tiene 32 años y proviene de una familia de clase media vinculada a tareas sociales. Su infancia estuvo marcada por la vida barrial, la murga y distintas actividades culturales y deportivas.

El primer punto de quiebre llegó en 2008, cuando con apenas 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento le abrió las puertas a una escuela de modelos y la colocó, casi sin buscarlo, en el radar de los medios. Más adelante llegarían nuevos títulos, sesiones fotográficas, portadas de revistas y su participación en Miss Mundo Argentina 2014.

La pantalla chica apareció como una oportunidad clave en 2012, cuando debutó en el reality La argentina más linda de Sábado Show (El Trece), certamen en el que se consagró segunda finalista.

Dos años después, tras atravesar castings y un proceso de adaptación al mundo televisivo, Robles se sumó como bailarina a ShowMatch, donde permaneció hasta 2017. Su paso por el programa conducido por Marcelo Tinelli le dio visibilidad masiva y la acercó al funcionamiento interno del espectáculo, además de permitirle compartir escena con figuras consolidadas.

Una carrera que buscó diversificarse

Lejos de encasillarse en la danza, Rocío Robles amplió su recorrido profesional. Fue secretaria en Canta si Puedes, panelista en La Jaula de la Moda y Santo Sábado, jurado en La Tribuna de Guido e invitada en distintos ciclos de entretenimientos.

También incursionó en la actuación teatral y cinematográfica, formando parte de la comedia La Isla Encantada en Carlos Paz y del elenco de Bañeros 5: Lentos y Cargosos. Esa etapa consolidó su perfil como figura versátil dentro del medio.

La experiencia en México y el regreso al país

En 2019 tomó una decisión poco habitual para alguien en plena exposición: se fue a vivir a México. Allí trabajó como modelo, actriz y conductora, y se permitió transitar el anonimato lejos del ruido mediático argentino.

El regreso se produjo en 2023, con un cambio de rumbo claro. Robles se inscribió en la carrera de periodismo deportivo y rápidamente encontró un espacio como panelista en F3, el programa de ESPN. Desde ese lugar habla de fútbol, expone su fanatismo por Rosario Central y reivindica la presencia femenina en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Perfil bajo y rumores sentimentales

En el plano personal, Rocío Robles siempre intentó mantener distancia de los titulares. Su única relación conocida públicamente fue con Tyago Griffo. Sin embargo, en 2024 volvió a quedar en el centro de la escena por rumores que la vinculaban con futbolistas de la Selección argentina, versiones que fueron desmentidas y que ella misma rechazó de manera categórica, dejando en claro su incomodidad con ese tipo de exposición.

El romance con Adrián Suar

El capítulo que terminó de instalarla en la agenda fue su relación con Adrián Suar. Durante meses, ambos optaron por el silencio y el bajo perfil, hasta que una salida compartida por Palermo confirmó el vínculo. Días después, desde el entorno del productor ratificaron que la relación existe y que se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo.

Así, Rocío Robles suma un nuevo capítulo a una vida marcada por la transformación constante. De los carnavales rosarinos al periodismo deportivo, pasando por la televisión, el exterior y ahora un romance con una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino, su historia sigue despertando curiosidad y atención en el público.