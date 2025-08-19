¿Quién es y dónde juega José Manuel López, el delantero que citó Lionel Scaloni?

El Director Técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este lunes la lista preliminar de convocados para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , y la gran sorpresa fue la inclusión de José Manuel López, delantero de Palmeiras.

Mundial 2026. La Selección argentina suspende su gira por China y suma un amistoso con México en Estados Unidos

El atacante correntino de 24 años se incorpora a un plantel nacional que recupera figuras como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Valentín Carboni luego de haber quedado fuera de la última convocatoria.

José Manuel López, oriundo de San Lorenzo, Corrientes , nació el 6 de diciembre de 2000. Hijo de una ama de casa y de un padre vinculado al sector pesquero , comenzó a dar sus primeros pasos futbolísticos en Club El Progreso , para luego incorporarse a Atlético Saladas , que lo reclutó tras una prueba.

A los nueve años , se sumó a las divisiones juveniles de Independiente de Avellaneda , donde completó su formación. Durante su etapa en el club, estuvo a punto de abandonar el fútbol debido a una lesión grave en la cintura , que casi lo obliga a dejar de jugar.

Logró recuperarse y entrenó con el primer equipo dirigido por Ariel Holan, aunque finalmente no fue convocado para formar parte del plantel profesional.

Selección Argentina Selección Argentina.

En 2017, Lanús lo invitó a una prueba y, tras superar la evaluación, se incorporó a sus divisiones inferiores. Durante su desarrollo en las juveniles, exploró distintas posiciones hasta consolidarse como delantero centro. Una experiencia a préstamo en Colegiales de Tres Arroyos reforzó su confianza: se convirtió en goleador y figura fundamental en un ascenso del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Flaco_Lopez42/status/1480989249948172290&partner=&hide_thread=false Un año pic.twitter.com/ZTPUWzjBHE — Flaco Lopez (@Flaco_Lopez42) January 11, 2022

De vuelta en el “Granate”, López hizo su debut en Primera el 3 de enero de 2021 ante Patronato, y apenas seis días después anotó su primer gol frente a Rosario Central. Rápidamente formó una sociedad ofensiva destacada con José “Pepe” Sand, compartiendo la delantera en el Lanús de 2021. Ese mismo año cerró la Liga Profesional con 13 tantos, posicionándose entre los máximos goleadores del torneo.

Su rendimiento destacado le permitió dar el salto al Palmeiras de Brasil, donde reforzó su potencia ofensiva, su dominio en el juego aéreo y su capacidad para marcar goles, cualidades que hoy lo ubican en la consideración de la Selección Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Manuel Lopez (@flacolopez_10)

La convocatoria de Scaloni reconoce esa constancia y demuestra, además, que el acceso al seleccionado nacional puede construirse desde distintos escenarios. Desde un pequeño pueblo de Corrientes hasta uno de los clubes más grandes de Sudamérica, López se transformó en una de las nuevas figuras del equipo campeón del mundo.