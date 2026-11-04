Quini 6: de cuánto es el premio acumulado para el sorteo de este miércoles

El Quini 6 realizará una nueva edición este miércoles 4 de noviembre, con un premio acumulado que se calcula en $5400 millones. Este tradicional juego de azar se encuentra entre los que ofrecen las recompensas económicas más elevadas de la Argentina.
El sorteo tendrá lugar a las 21.15, en las instalaciones de la Lotería de la provincia de Santa Fe. Los resultados podrán seguirse en directo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 de Paraná, además de la transmisión por streaming disponible en el canal oficial de YouTube.
Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.402 del domingo 23 de agosto.
¿Qué es el Quini 6?
Se trata de una modalidad de lotería con premios acumulables, cuyo monto no es fijo, sino que se determina a partir de una proporción del dinero obtenido mediante la venta de apuestas. El juego es administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se encuentra vigente desde 1988.
¿Cómo jugar al Quini 6?
El Quini 6 consiste en una apuesta de tipo numérico en la que cada participante debe seleccionar seis cifras dentro de un rango que va del 00 al 45. El premio se distribuye a partir del dinero acumulado en el pozo. Para participar, es necesario acercarse a una agencia oficial de lotería, donde el responsable registra la combinación elegida y entrega un comprobante que certifica la jugada.
La recompensa principal corresponde a quienes logren acertar los seis números sorteados. Sin embargo, el juego también contempla premios para quienes obtengan cinco coincidencias, que acceden al segundo puesto, y para los apostadores que acierten cuatro cifras, que reciben el tercer premio.
Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422
El Quini 6 propone tres variantes:
- Tradicional.
- Revancha.
- Siempre sale.
Para acceder a las modalidades Revancha y Siempre Sale, los participantes deben contar previamente con una jugada correspondiente al sorteo Tradicional. El costo de cada apuesta depende de la variante elegida y puede modificarse de acuerdo con las actualizaciones que dispongan las autoridades organizadoras.
¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?
Debido a que las recompensas se establecen en función del dinero recaudado, las sumas que obtuvieron los apostadores que ganaron el Quini 6 desde su creación fueron diferentes en cada ocasión. Sin embargo, el premio más elevado hasta el momento continúa siendo el que se entregó en julio de 2021: un residente de Villa María, Córdoba, cobró $362.830.402 en una agencia de lotería.
Por razones de seguridad, nunca se reveló el nombre del beneficiario, quien consiguió acertar la combinación completa de seis cifras: 05, 19, 11, 41, 16 y 25.
¿Cuándo se sortea el Quini 6?
Las extracciones tienen lugar dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 21.15, mientras que la recompensa económica se determina en función del fondo acumulado, que se conforma con una parte del dinero recaudado por las apuestas. Desde que comenzó a funcionar en 1988, el Quini 6 está bajo la organización de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.
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