miércoles 04 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2026 - 11:15
Sociedad.

Quini 6: de cuánto es el premio acumulado para el sorteo de este miércoles

La Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado en $5400 millones. El horario de la extracción y las opciones para seguir los resultados en vivo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles 4 de noviembre.

Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles 4 de noviembre.

El Quini 6 realizará una nueva edición este miércoles 4 de noviembre, con un premio acumulado que se calcula en $5400 millones. Este tradicional juego de azar se encuentra entre los que ofrecen las recompensas económicas más elevadas de la Argentina.

Lee además
Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.
Sociedad.

Quini 6: qué números salieron en el sorteo 3420 y quiénes se llevaron los premios
Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.
País.

Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario

El sorteo tendrá lugar a las 21.15, en las instalaciones de la Lotería de la provincia de Santa Fe. Los resultados podrán seguirse en directo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 de Paraná, además de la transmisión por streaming disponible en el canal oficial de YouTube.

Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.402 del domingo 23 de agosto.

Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.402 del domingo 23 de agosto.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de una modalidad de lotería con premios acumulables, cuyo monto no es fijo, sino que se determina a partir de una proporción del dinero obtenido mediante la venta de apuestas. El juego es administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se encuentra vigente desde 1988.

¿Cómo jugar al Quini 6?

El Quini 6 consiste en una apuesta de tipo numérico en la que cada participante debe seleccionar seis cifras dentro de un rango que va del 00 al 45. El premio se distribuye a partir del dinero acumulado en el pozo. Para participar, es necesario acercarse a una agencia oficial de lotería, donde el responsable registra la combinación elegida y entrega un comprobante que certifica la jugada.

La recompensa principal corresponde a quienes logren acertar los seis números sorteados. Sin embargo, el juego también contempla premios para quienes obtengan cinco coincidencias, que acceden al segundo puesto, y para los apostadores que acierten cuatro cifras, que reciben el tercer premio.

Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422

Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422

El Quini 6 propone tres variantes:

  • Tradicional.
  • Revancha.
  • Siempre sale.

Para acceder a las modalidades Revancha y Siempre Sale, los participantes deben contar previamente con una jugada correspondiente al sorteo Tradicional. El costo de cada apuesta depende de la variante elegida y puede modificarse de acuerdo con las actualizaciones que dispongan las autoridades organizadoras.

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Debido a que las recompensas se establecen en función del dinero recaudado, las sumas que obtuvieron los apostadores que ganaron el Quini 6 desde su creación fueron diferentes en cada ocasión. Sin embargo, el premio más elevado hasta el momento continúa siendo el que se entregó en julio de 2021: un residente de Villa María, Córdoba, cobró $362.830.402 en una agencia de lotería.

Por razones de seguridad, nunca se reveló el nombre del beneficiario, quien consiguió acertar la combinación completa de seis cifras: 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Las extracciones tienen lugar dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 21.15, mientras que la recompensa económica se determina en función del fondo acumulado, que se conforma con una parte del dinero recaudado por las apuestas. Desde que comenzó a funcionar en 1988, el Quini 6 está bajo la organización de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quini 6: qué números salieron en el sorteo 3420 y quiénes se llevaron los premios

Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario

Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422

Día Mundial del Caramelo: cuántos comemos por año

Así es el truco del talco para quitar manchas de la ropa y cuidar las prendas delicadas

Lo que se lee ahora
Día Mundial del Caramelo: cuántos comemos por año
Curiosidades.

Día Mundial del Caramelo: cuántos comemos por año

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Riesgo país.
Economía.

El riesgo país en Argentina superó los 820 puntos y el dólar llegó a $1.570 este martes

Caso MaríaLuz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula

Las elecciones en EE.UU. dejaron una derrota republicana. Los demócratas recuperaron el Senado y Diputados con victorias en estados conservadores.
Mundo.

Los demócratas ganaron las elecciones en Estados Unidos: así quedó el Congreso

Padres del Dolor: familias de Jujuy reclaman justicia video
Jujuy.

Padres del Dolor: familias de Jujuy reclaman justicia

Ingreso a primer año
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: quiénes rinden el examen hoy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel