28 de noviembre de 2025 - 08:04
Liga Profesional

Racing Club se enfrenta ante la visita Tigre por la llave 2

Racing Club y Tigre se enfrentan en el estadio el Cilindro, con el arbitraje de Andrés Merlos. El duelo se jugará el lunes 1 de diciembre desde las 21:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

La Academia y el Matador definen la clasificación de Semifinal , el lunes 1 de diciembre. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Tigre lo ganó por 1 a 2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.

Horario Racing Club y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

