Racing Club se enfrenta ante la visita Tigre por la llave 2

La Academia y el Matador definen la clasificación de Semifinal , el lunes 1 de diciembre. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La Academia y el Matador definen la clasificación de Semifinal , el lunes 1 de diciembre. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Tigre lo ganó por 1 a 2.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.