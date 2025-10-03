viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 10:52
Liga Profesional

Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M). El partido se jugará en el estadio el Cilindro el lunes 6 de octubre a las 21:00 horas. Será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio el Cilindro desde las 21:00 horas, el lunes 6 de octubre.

Lee además
dep. riestra vs velez: previa, horario y como llegan para la fecha 11 del clausura

Dep. Riestra vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
gimnasia se enfrentara a sarmiento por la fecha 11

Gimnasia se enfrentará a Sarmiento por la fecha 11

Así llegan Racing Club y Independiente Riv. (M)

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Independiente. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) igualó 0-0 el juego frente a Huracán. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Independiente Riv. (M).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.

¿Dónde ver el partido entre Racing Club y Independiente Riv. (M) en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura será transmitido por TNT Sports.
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Banfield: 11 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Godoy Cruz: 12 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dep. Riestra vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Gimnasia se enfrentará a Sarmiento por la fecha 11

Rosario Central se enfrenta ante la visita River Plate por la fecha 11

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

Unión y Aldosivi se miden por la fecha 11

Lo que se lee ahora
todo lo que se define en la ultima fecha de la primera nacional: final, reducido y descenso
Fútbol.

Todo lo que se define en la última fecha de la Primera Nacional: final, reducido y descenso

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. video
Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel