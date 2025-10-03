Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio el Cilindro desde las 21:00 horas, el lunes 6 de octubre.
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Independiente. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 7 en su valla.
En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) igualó 0-0 el juego frente a Huracán. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Independiente Riv. (M).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.
