Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio el Cilindro desde las 21:00 horas, el lunes 6 de octubre.

Así llegan Racing Club y Independiente Riv. (M) Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Independiente. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) igualó 0-0 el juego frente a Huracán. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Independiente Riv. (M). El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina. ¿Dónde ver el partido entre Racing Club y Independiente Riv. (M) en VIVO? El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura será transmitido por TNT Sports.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Banfield: 11 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Godoy Cruz: 12 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Racing Club e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

