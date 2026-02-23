lunes 23 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 09:21
Liga Profesional

Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M). El partido se jugará en el Cilindro el jueves 26 de febrero a las 17:15 (hora Argentina). Será arbitrado por Darío Herrera.

Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Cilindro desde las 17:15 (hora Argentina), el jueves 26 de febrero.

Lee además
san lorenzo se enfrentara ante instituto por la fecha 7

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7
por la fecha 7, platense recibira a defensa y justicia

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Así llegan Racing Club y Independiente Riv. (M)

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) venció en casa a Independiente por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 5 en su arco.

Fuera de casa, Independiente Riv. (M) hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Horario Racing Club e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Atlético Tucumán se enfrentará a Belgrano por la fecha 7

Central Córdoba (SE) se enfrenta ante la visita Talleres por la fecha 7

River Plate vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet.
Deportes.

Jujuy Básquet golpeó en Mendoza y derrotó a Rivadavia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Nuevo paro de controladores aéreos en Argentina.
Vuelos.

Controladores aéreos anuncian paro para los próximos días

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos en diferentes zonas video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos en diferentes zonas

Tres detenidos con cocaína adosada al cuerpo en Jujuy
Gendarmería.

Tres detenidos con cocaína adosada al cuerpo en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel