Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

El duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Cilindro desde las 17:15 (hora Argentina), el jueves 26 de febrero.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.
Independiente Riv. (M) venció en casa a Independiente por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 5 en su arco.
Fuera de casa, Independiente Riv. (M) hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.
