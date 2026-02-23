Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Racing Club e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Cilindro desde las 17:15 (hora Argentina), el jueves 26 de febrero.

Así llegan Racing Club y Independiente Riv. (M) La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) venció en casa a Independiente por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 5 en su arco.

Fuera de casa, Independiente Riv. (M) hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades. El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0. El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina) Horario Racing Club e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

