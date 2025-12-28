domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 10:40
Agua Potable.

Recorrido de camiones cisterna para abastecer los barrios en San Salvador de Jujuy

La empresa Agua Potable informó como será el recorrido de los camiones debido a la turbulencia de agua que afecta a varios barrios de San Salvador de Jujuy.

Victoria Marín
Victoria Marín
Camiones cisternas abastecen a varios barrios de Jujuy.

Camiones cisternas abastecen a varios barrios de Jujuy.

Detalle del operativo por zonas

  • 1 camión cisterna de 30.000 litros a Zona Alto La Viña.

  • 1 camión cisterna de 8.000 litros a Zona Mariano Moreno y Coronel Arias.

  • 1 camión cisterna de 8.000 litros a Barrio Ingenieros.

  • 11 camiones cisterna de 8.000 litros a Quebrada de los Pájaros

Recomendaciones a vecinos

Autoridades instantáneamente a los residentes a acercarse con recipientes limpios para cargar agua y racionar el consumo ante la contingencia climática. Se espera normalización una vez que decrezca la turbidez en el río, monitoreada por equipos técnicos de la empresa.

Agua turbia en varios sectores

Debido al incremento de sedimentos en la toma del Río Guerrero, Agua Potable de Jujuy local puso en marcha un protocolo de emergencia que afecta el normal suministro en importantes sectores de la capital provincial. Los barrios afectados por la interrupción o baja presión del servicio son Los Perales, Chijra, Bajo La Viña y Alto La Viña.

Desde Agua Potable explicaron que la elevada presencia de sedimentos dificulta el ingreso del agua al sistema de tratamiento, por lo que equipos técnicos trabajan en la zona para remover el material acumulado y restablecer el funcionamiento normal.

