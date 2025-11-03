lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 21:39
País.

Renunció Cecilia Loccisano, Viceministra de Salud de la Nación

La funcionaria presentó su renuncia al cargo de Viceministra de Salud de la Nación este lunes, en medio de una serie de cambios en el Gabinete tras las elecciones.

Federico Franco
Federico Franco
Cecilia Loccisano.

Cecilia Loccisano.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la funcionaria expresó: “El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, comenzó el escrito.

Y continuó: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

image

En tanto, agradeció al presidente Javier Milei como el titular de la cartera sanitaria.

La renuncia de Loccisano se inscribe en una serie de relevos en el Gobierno tras la reciente victoria legislativa de La Libertad Avanza, que también derivó en la salida de otros funcionarios de alto rango.

Hasta el momento, no se ha confirmado quién ocupará su lugar en la cartera de Salud.

Loccisano tuvo una carrera dentro del Ministerio de Salud, donde se desempeñó desde 2013 en diferentes cargos. Fue subsecretaria de Coordinación Administrativa, estuvo como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud y también como coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos.

