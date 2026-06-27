República Democrática del Congo clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026

República Democrática del Congo logró una histórica clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano dio vuelta el partido, venció 3 a 1 a Uzbekistán y avanzó de ronda en apenas su segunda participación en una Copa del Mundo.

Deportes. Inglaterra venció a Panamá y avanzó como líder del Grupo L en el Mundial 2026

El encuentro, disputado en el estadio de Atlanta, comenzó cuesta arriba para el conjunto africano. A los nueve minutos, el capitán de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, marcó un verdadero golazo para poner el 1 a 0 y complicar las aspiraciones de la República Democrática del Congo.

Sin embargo, el equipo africano nunca bajó los brazos y encontró la reacción en el segundo tiempo. Yoane Wissa fue la gran figura del partido al convertir un doblete en los últimos 20 minutos, mientras que Fiston Mayele aportó el otro tanto para sellar la remontada y el definitivo 3 a 1.

image

Una victoria para la historia del fútbol congoleño

Con este triunfo, la República Democrática del Congo consiguió el mejor resultado de su historia en una Copa del Mundo y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

El seleccionado africano disputa apenas su segunda Copa del Mundo, luego de más de medio siglo de ausencia en la máxima cita del fútbol, y ahora se metió entre los 32 mejores equipos del torneo.

Por su parte, Uzbekistán se despidió del certamen con una derrota dolorosa. Pese a comenzar en ventaja gracias al tanto de Shomurodov, no pudo sostener el resultado y terminó cediendo ante un rival que mostró carácter y eficacia en el tramo decisivo del encuentro.