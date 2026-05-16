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16 de mayo de 2026 - 12:50
País.

Rescataron en Bolivia a una adolescente salteña víctima de trata

Una joven de 16 años, que era buscada en Salta por denuncia de desaparición, fue hallada en Yacuiba (Bolivia).

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Operativo de inteligencia en Yacuiba: cómo ubicaron a la menor

Según informaron desde el Comando de Frontera Policial de Yacuiba, el procedimiento se inició tras una alerta emitida desde Argentina, luego de que la madre de la adolescente reportara su desaparición en Salta.

De acuerdo al comandante de Frontera, coronel Iván Mendívil, posteriormente llegó un requerimiento oficial a través de Cancillería y del Ministerio de Gobierno para activar la búsqueda y localización.

Las tareas se coordinaron entre áreas de Inteligencia, fuerza anticrimen y grupos especiales. Para la identificación, utilizaron imágenes enviadas por la familia y realizaron un rastrillaje por cuadrantes, apoyados en cámaras privadas y sistemas de monitoreo.

Rescataron a tres víctimas y detuvieron a un argentino

Con el avance del relevamiento, los efectivos confirmaron que la menor estaba en Yacuiba. “El día jueves se fue cerrando el espacio hasta que se ubicó un domicilio”, indicaron. El lugar estaba cerca de la plaza principal y sería un hotel o albergue turístico.

Tras obtener la orden de intervención, ingresaron al inmueble y rescataron a la adolescente argentina y a otras dos mujeres de nacionalidad boliviana. En el lugar fue aprehendido un ciudadano argentino identificado como Cristian Enríquez Díaz (43), señalado como presunto proxeneta.

proxeneta detenido

“Citas express” y promoción por redes: el modus operandi

En el marco de la investigación, el director de la FELCC, Ever Cossío, explicó que el acusado presuntamente operaba mediante “citas express”, con grupos en redes sociales donde promocionaba a las víctimas para servicios sexuales.

La modalidad, según indicaron, consistía en coordinar con el cliente para que este se dirigiera al domicilio, recogiera a la mujer, la trasladara a otro lugar y luego la devolviera, previo acuerdo económico.

Otro detenido: investigan la captación en Salta y el traslado a Yacuiba

La Fiscalía confirmó una segunda aprehensión: se trata de Richard V. B., quien también estaría involucrado en la red.

El fiscal José Ernesto Mogro señaló que la investigación permitió establecer que la adolescente habría sido captada inicialmente por Cristian Díaz en Salta y luego, bajo engaños, trasladada al local de Richard V. B. en Yacuiba, con fines de explotación sexual.

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