Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Una adolescente de 17 años, de nacionalidad boliviana, fue rescatada en Tucumán durante un operativo de control sobre un ómnibus de larga distancia, en el marco de una investigación por un presunto caso de trata de personas.
A raíz de esa situación, ambos fueron invitados a descender del micro para ampliar el control y ser entrevistados por separado. Allí surgieron contradicciones en sus declaraciones respecto al destino y al motivo del viaje.
Además, se detectaron irregularidades migratorias vinculadas a documentación apócrifa presentada por el hombre.
Sospecha de explotación laboral y activación del protocolo
De acuerdo con la información oficial, la menor era trasladada al sur del país con presuntos fines de explotación laboral, por lo que se activó el protocolo correspondiente para su resguardo y asistencia.
En el caso intervinieron profesionales de la Fuerza y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que dispusieron el traslado de la adolescente a un hogar de resguardo.
El hombre quedó detenido
Con intervención del Juzgado Federal de Tucumán N° 1 y del Ministerio Público Fiscal, el hombre quedó detenido por infracción a las leyes 26.364 y 26.842, vinculadas a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Además, durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, dinero en moneda nacional y extranjera, y documentación considerada de interés para la causa.