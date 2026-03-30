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30 de marzo de 2026 - 21:07
Policiales.

Rescataron a un hombre de 80 años en grave estado de salud en Reyes

El operativo demandó dos horas de caminata desde el puente de Termas de Reyes para llegar hasta al adulto mayor que estaba deshidratado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
rescate adulto mayor
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El procedimiento se llevó a cabo en una zona de difícil acceso, por lo que la comitiva partió desde el puente de Termas de Reyes junto a personal del SAME, recorriendo el lugar a pie durante aproximadamente dos horas.

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Rescate a un hombre de 80 a&ntilde;os.

Rescate a un hombre de 80 años.

Una vez en el sitio, los rescatistas brindaron asistencia inmediata al adulto mayor, quien es residente de la zona y se encontraba con un cuadro de deshidratación severa. Debido a su estado, el equipo decidió inmovilizarlo y prepararlo para su traslado.

Posteriormente, el hombre fue colocado en una camilla y evacuado del lugar para ser trasladado a un nosocomio, donde recibió atención médica más completa.

Un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad

Momentos de mucha tensión se vivieron el domingo por la noche en barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy, cuando un niño de 8 años cayó en un pozo de aproximadamente 6 metros de profundidad en un sector cercano al polideportivo que se encuentra en la zona.

Según informó la Policía de Jujuy a TodoJujuy.com, el hecho ocurrió alrededor de las 19.30, en un espacio verde próximo al complejo deportivo.

La situación generó una inmediata reacción de las personas que estaban en el lugar, que comenzaron a colaborar mientras llegaban los equipos de emergencia.

niño perdido

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