Rescataron a un hombre de 80 años en grave estado de salud en Reyes

El procedimiento se llevó a cabo en una zona de difícil acceso, por lo que la comitiva partió desde el puente de Termas de Reyes junto a personal del SAME, recorriendo el lugar a pie durante aproximadamente dos horas.
Una vez en el sitio, los rescatistas brindaron asistencia inmediata al adulto mayor, quien es residente de la zona y se encontraba con un cuadro de deshidratación severa. Debido a su estado, el equipo decidió inmovilizarlo y prepararlo para su traslado.
Posteriormente, el hombre fue colocado en una camilla y evacuado del lugar para ser trasladado a un nosocomio, donde recibió atención médica más completa.
Un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad