River Plate le ganó 3-1 a Lanús y pasó a cuartos de final del Torneo Clausura

River Plate consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Lanús y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Núñez se impuso en el cruce correspondiente a los octavos de final y continúa en carrera por el título.

La gran figura del encuentro fue Thiago Almada, quien convirtió dos de los tres goles del Millonario y tuvo una participación determinante en el resultado.

River Plate le ganó 3-1 a Lanús y pasó a cuartos de final del Torneo Clausura Thiago Almada, protagonista de la victoria El futbolista fue clave en el triunfo de River al marcar por duplicado y aportar los tantos que le permitieron al equipo encaminar la clasificación.

Con una actuación destacada, Almada se convirtió en uno de los nombres propios de la jornada y fue determinante para que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo pudiera superar esta instancia.

River sigue en carrera por el título Con el resultado 3-1, River dejó atrás a Lanús y aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del campeonato. Ahora, el Millonario aguardará por su próximo rival para disputar los cuartos de final, con el objetivo de seguir avanzando en el Torneo Clausura y acercarse a una nueva definición. La victoria representa un paso importante para el equipo de Núñez, que mantiene vigente su ilusión de quedarse con el campeonato.

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