Rompió el silencio la madre del nene fallecido en Comodoro Rivadavia y rechazó las acusaciones

La madre de Ángel , el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia , habló por primera vez en público luego de las acusaciones de la familia paterna, que la apuntó como responsable del fallecimiento. El caso provocó un fuerte impacto en la ciudad y la causa judicial continúa en curso, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia .

En declaraciones a ADNSUR , Mariela negó las acusaciones: “ Yo no maté a mi hijo . Es más, lo protegí y lo busqué”. Según contó, durante el embarazo y en los primeros meses de vida del niño habría atravesado situaciones de violencia por parte de su ex pareja, a quien responsabilizó de haberle quitado al menor. “ Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, aseguró.

La madre de Ángel relató su versión de los hechos ocurridos el domingo por la mañana, cuando el niño fue llevado de urgencia al Hospital Regional y falleció horas más tarde. Según explicó, ese día se levantaron temprano y decidieron despertarlo para que fuera al baño, ya que solía dormir durante largos períodos. Indicó que el pequeño se había orinado, por lo que lo recostaron nuevamente en su propia cama.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira ’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida ”, contó.

Mientras aguardaban la asistencia médica, Mariela señaló que salieron a la calle en busca de ayuda. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta”, relató.

La mujer aseguró que es la principal interesada en saber qué le pasó a su hijo y negó cualquier tipo de maltrato.

Cuando el personal de salud arribó al lugar, Ángel ya se encontraba en una situación delicada. “Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, contó Mariela.

La mujer afirmó que es la primera interesada en conocer qué causó el fallecimiento de su hijo. De acuerdo con los datos preliminares de la autopsia, el niño habría presentado lesiones internas, aunque el motivo exacto aún se encuentra en estudio.

“Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, expresó.

Cruces de acusaciones y versiones enfrentadas

Las declaraciones de Mariela se producen después de que la familia paterna la señalara públicamente como responsable del fallecimiento. Luis, padre del niño, sostuvo ante la prensa: “A Ángel lo mataron. Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?”.

Un nene de 4 años murió de un paro cardíaco.

El hombre aseguró que siempre se ocupó de su hijo y que perdió la tenencia tras una denuncia por violencia de género realizada por la madre. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista. Si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, afirmó.

En la misma línea, Lorena, pareja de Luis, también lanzó duras acusaciones contra la mujer. “Esa señora asesina, agarró, lo dejó coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”, expresó ante los medios.

Lorena sostuvo que el niño fue apartado de su entorno habitual y llevado a un contexto que, según su visión, no era apropiado. “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, afirmó.

En contraste, Mariela reiteró que durante su relación con el padre del niño fue víctima de violencia de género. Relató episodios de maltrato y amenazas, y aseguró que, a raíz de ese conflicto, terminó perdiendo el contacto con su hijo.

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“Me atacaba con cuchillo. Decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. Se ponía el cuchillo en el pecho, la punta del mango en el pecho y la punta del filo en el pecho de él, que él se iba a matar. Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa”, narró.

La mujer señaló que, al volver a Comodoro Rivadavia, inició los trámites para recuperar la tenencia de Ángel y que, en ese proceso, cumplió con el pago de la cuota alimentaria. “Ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo. Yo nunca tuve problema de pasarle plata a mi hijo, porque es mi hijo. Pero si me lo hubiesen dicho bien, yo lo entiendo y se lo doy”, expresó.

Su situación personal y el temor tras las amenazas

Al referirse a las condiciones en las que vivía con el niño, Mariela contó que trabajó para poder tener una vivienda y sostener a su familia. “Mi marido todo este tiempo estuvo conmigo. Entre los dos nos apoyamos para salir adelante. Esa casa que tengo me costó mucho en tenerla. Encima me entraron a la casa, me robaron cosas. No me interesan las cosas, pero me da mucha impotencia todo lo que están diciendo de mí”, sostuvo.

El caso generó conmoción en la ciudad y la investigación judicial sigue abierta mientras se esperan los resultados finales de la autopsia.

Mariela también rechazó la versión que la acusa de haber dejado solo a su hijo en el hospital. “La doctora dijo ‘acá hay tensión, yo necesito que ustedes se retiran, dejen su número de teléfono, noticia que haya, yo los llamo’. El señor López y su señora fueron los primeros que se retiraron del hospital”, aseguró.

El velatorio de Ángel se realizó este jueves. La mujer explicó que no asistió por miedo a posibles ataques hacia ella y su entorno. “Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija. Primero está mi hija”, sostuvo.