Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 del Apertura, Talleres y Rosario Central se enfrentan el viernes 20 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Talleres Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura Rosario Central viene de ganar en su encuentro anterior a Barracas Central con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres venció 2-1 a Gimnasia (Mendoza) en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Gimnasia: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newell`s: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigre: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina) Horario Rosario Central y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.