martes 17 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de febrero de 2026 - 08:41
Liga Profesional

Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Rosario Central y Talleres se miden en el estadio Gigante de Arroyito el viernes 20 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).

Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 6 del Apertura, Talleres y Rosario Central se enfrentan el viernes 20 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Lee además
estudiantes (rc) visita a san lorenzo por la fecha 6

Estudiantes (RC) visita a San Lorenzo por la fecha 6
se enfrentan independiente riv. (m) e independiente por la fecha 6

Se enfrentan Independiente Riv. (M) e Independiente por la fecha 6

Así llegan Rosario Central y Talleres

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de ganar en su encuentro anterior a Barracas Central con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres venció 2-1 a Gimnasia (Mendoza) en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 1 a 1.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Gimnasia: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newell`s: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tigre: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
Horario Rosario Central y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes (RC) visita a San Lorenzo por la fecha 6

Se enfrentan Independiente Riv. (M) e Independiente por la fecha 6

Boca Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Gimnasia (Mendoza) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Estudiantes vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Las más leídas

Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa). video
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares y dólares en el carnaval de Jujuy

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos
Clima.

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Lluvia en Jujuy.
Tiempo.

A qué hora lloverá hoy, lunes 16 de febrero, en Jujuy

Luciana Pedraza y Robert Duvall.
Espectáculos.

Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque
Policiales.

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel