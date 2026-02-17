Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Por la fecha 6 del Apertura, Talleres y Rosario Central se enfrentan el viernes 20 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Rosario Central viene de ganar en su encuentro anterior a Barracas Central con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.
Talleres venció 2-1 a Gimnasia (Mendoza) en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 7 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 1 a 1.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
