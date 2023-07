Carta completa de Rubén Rivarola

"Jujuy necesita trabajo. La plata no alcanza. Un trabajo solo no es suficiente. Trabajar es lo que he hecho toda mi vida y es lo que queremos para la provincia. No hay proyecto para la provincia si no hay bienestar para el pueblo. Representar a la provincia es luchar por el bienestar y la dignidad del pueblo jujeño y eso se logra en paz y sin violencia. En estos días se han dicho muchas cosas. Muchas cosas que dañan al conjunto del justicialismo. Los que hasta hace pocos días caminaban codo a codo con nosotros han ido a pedir la intervención del partido para ver si de esa manera pueden ganar una elección.