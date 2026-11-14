Salta: Una pareja cayó con su auto a un canal

Un auto se cayó a un canal en Salta

Un siniestro vial registrado durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Salta dejó a dos personas hospitalizadas, luego de que el automóvil en el que circulaban despistara y cayera al interior del canal de desagüe de avenida Hipólito Yrigoyen. La persona que conducía el rodado, habría dado positivo en el test de alcoholemia.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:40 en la intersección de avenida Yrigoyen y la calle Abregú. Según las primeras pericias policiales, una mujer de 36 años que iba al mando del rodado perdió el control por causas que se investigan, precipitándose al interior del canal pluvial. El vehículo quedó invertido, con las cuatro ruedas hacia arriba.

Rescate y estado de salud de los ocupantes Ante la complejidad de la posición en la que quedó el automóvil, personal de Bomberos acudió al lugar para realizar las maniobras de extracción. Los efectivos lograron rescatar tanto a la conductora como a su acompañante, un hombre también de 36 años.

Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, ambos fueron trasladados de urgencia en ambulancia hacia el hospital San Bernardo. De acuerdo con el parte médico, la mujer tendría un traumatismo encéfalo craneano (TEC), mientras que el hombre presentaría politraumatismos. Ambos permanecen internados en observación en ese centro asistencial.

El resultado del control de alcoholemia En paralelo al operativo sanitario, efectivos de la Policía Vial realizaron el control de rigor a la conductora. La prueba habría arrojado un resultado positivo lo que infringe la normativa de Tolerancia Cero vigente en la provincia de Salta y que expone a la responsable a severas sanciones económicas, inhabilitación para conducir y cargos vinculados a la seguridad vial. El tramo de avenida Yrigoyen donde se produjo el vuelco constituye una arteria de alto flujo vehicular que conecta distintos sectores de la capital salteña y corre paralela a un canal revestido de gran profundidad, un punto que requiere extrema precaución durante horarios nocturnos.

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