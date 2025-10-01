3 trucos infalibles para combatir el dolor de rodillas al correr

Las molestias en las rodillas son uno de los problemas más frecuentes entre las personas que salen a correr tanto para quienes recién comienzan como para runners con experiencia . Cada zancada genera un impacto en las articulaciones y, sin las precauciones adecuadas , el dolor puede manifestarse rápido y evolucionar hacia lesiones más graves .

Por esta razón, aprender ciertos consejos esenciales puede ser clave para evitar complicaciones y mantener una rutina de entrenamiento más segura y eficiente .

Ajustar la técnica, elegir el calzado adecuado y sumar ejercicios complementarios puede marcar la diferencia para proteger las articulaciones y disfrutar del entrenamiento.

La manera en que corres tiene un efecto directo sobre la carga que soportan tus rodillas . Adoptar una postura erguida , mantener la mirada al frente y no golpear el talón con fuerza al pisar son aspectos fundamentales .

Lo más recomendable es intentar una zancada más equilibrada, apoyando el mediopié, ya que esto permite distribuir el impacto de manera más uniforme. Además, conviene mantener un ritmo constante, evitando dar pasos demasiado extensos, porque esto genera una presión extra innecesaria en las articulaciones.

2. Elegir el calzado adecuado

No todos los calzados deportivos son adecuados para salir a correr. Cada persona tiene un tipo de pie único, y usar zapatillas inadecuadas puede incrementar el riesgo de dolor o lesiones.

Lo aconsejable es elegir modelos con buena amortiguación, que se ajusten a tu forma de pisar —ya sea pronadora, supinadora o neutra— y que ayuden a dispersar el impacto en cada zancada. También resulta fundamental cambiarlas entre los 600 y 800 kilómetros de uso, ya que con el tiempo la suela pierde su capacidad de absorción.

3. Fortalecer y estirar los músculos

Un error común es creer que salir a correr por sí solo garantiza un buen estado físico. En realidad, combinar el running con trabajo de fuerza y rutinas de estiramiento es clave para cuidar las rodillas.

Potenciar los cuádriceps, glúteos y músculos del core contribuye a estabilizar las articulaciones y a disminuir la presión que reciben. Los estiramientos, en tanto, favorecen la flexibilidad y evitan contracturas que podrían generar dolor o incomodidad.

Incorporar estos tres hábitos esenciales puede marcar una gran diferencia en tus salidas a correr. Mantener una técnica adecuada, usar zapatillas apropiadas y realizar ejercicios de fortalecimiento no solo protege las rodillas, sino que también incrementa el rendimiento deportivo y mejora la sensación general durante el entrenamiento.