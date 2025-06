5 señales del cuerpo cuando necesita más proteína, según expertos

La proteína es clave para el desarrollo muscular, la reparación de tejidos y la salud de la piel, el cabello y las uñas.

La proteína: un pilar esencial para el organismo

La proteína representa uno de los macronutrientes fundamentales para que el organismo funcione adecuadamente. Jessica Cording, nutricionista certificada y autora de The Little Book of Game-Changers, señaló en una entrevista con Women’s Health que la proteína es un elemento indispensable para múltiples procesos dentro del cuerpo.