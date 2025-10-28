Advierten que los cambios hormonales pueden poner en riesgo la vida

La Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) lanzó una advertencia contundente : las alteraciones hormonales pueden poner en riesgo la vida de las personas. Según el médico endocrinólogo Marcelo Vitale (MN 46147), miembro de la entidad, “es imposible la vida sin el sistema hormonal”.

El especialista explicó que el cuerpo humano suele enviar señales claras cuando algo no funciona bien. En el caso de las mujeres, los desarreglos hormonales pueden manifestarse con cambios en el ciclo menstrual o sangrados intensos. “Cuando aparecen alteraciones en la etapa fértil o sexualmente activa, es una alerta de que algo pasa”, señaló Vitale.

Además de los desarreglos menstruales, otras señales que pueden indicar un problema hormonal son los cambios bruscos de peso o el aumento del vello corporal. El especialista remarcó que el cuerpo “siempre da avisos”, y que detectarlos a tiempo puede evitar complicaciones de salud.

En los hombres, las consultas endocrinológicas suelen relacionarse con la disminución de la virilidad o la potencia sexual. “Ellos se acercan cuando perciben una pérdida en su energía o deseo sexual”, explicó Vitale. En el caso de niños y adolescentes, los controles se realizan ante retrasos en el crecimiento o en la pubertad.

Las mujeres, mayoría en las consultas

Desde la SAEM indicaron que entre el 70 y el 80 por ciento de las consultas por trastornos hormonales corresponden a mujeres. “Son las que más se ocupan de buscar respuestas cuando notan algo fuera de lo habitual”, indicó el endocrinólogo.

Vitale también aclaró que la tiroides es la glándula más mencionada en las consultas, aunque no siempre sea la responsable de todos los síntomas. “A la tiroides se le echan todos los males de la vida porque es la más conocida”, expresó con ironía.

Qué hacer ante síntomas hormonales

Los expertos recomiendan realizar controles médicos periódicos, especialmente en etapas de cambios como la pubertad, el embarazo o la menopausia. No automedicarse y consultar a un endocrinólogo ante síntomas persistentes son los pasos fundamentales para un diagnóstico correcto.

La SAEM recordó que el sistema hormonal regula funciones vitales como el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. Por eso, cualquier alteración debe ser evaluada por profesionales.