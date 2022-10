Afirmaron que es beneficioso consumir yerba mate durante la lactancia. 

Cada una otorgó una muestra de 10 mililitros de leche, que fueron sometidos a un análisis bioquímico, a través del cual se analizaron numerosos biomarcadores, detalló el estudio publicado por el sitio de divulgación científica de UNCiencia.

El informe sostuvo que existen diversos mitos sobre las ventajas y contraindicaciones de tomar mate cocido o cebado durante la lactancia, sin embargo “se demostró que los riesgos no son reales”, al sostener que “la evidencia científica dice que incorporar infusiones de yerba en la dieta cotidiana es beneficioso por su aporte de polifenoles (que provienen de los vegetales) y antioxidantes que mejoran la calidad de la leche materna.

Beneficios El consumo de yerba mate durante el período de lactancia “es beneficioso para la salud”, ya que aporta nutrientes. Twitter

Del total de 18 polifenoles detectados en las infusiones de yerba, todos beneficiosos para la salud, 15 fueron ácidos hidroxicinámicos que en su mayoría son sustancias antioxidantes, además de tres flavonoides, que son pigmentos procedentes de los vegetales y que “protegen al organismo de agentes oxidantes, además de actuar como antiinflamatorios naturales”, destacó el estudio.

Con respecto a los macronutrientes lácteos, las proteínas, la glucosa, los triglicéridos y el colesterol “no fueron afectados por el consumo de mate. Del mismo modo, su ingesta no mostró inducción de estrés oxidativo en la leche humana”.

A partir de los datos arrojados por el estudio científico, el equipo de investigación promueve la ingesta de infusiones de yerba mate durante la lactancia materna, porque considerar que “no compromete la composición de la leche humana en sus aspectos nutricionales, defensivos y enzimáticos, y resulta potencialmente útil como una fuente relevante de polifenoles bioactivos”.

Qué dijeron desde el estudio

Valentina Cortez, nutricionista y doctora en Ciencias de la Salud por la UNC y doctora posdoctoral del Conicet, manifestó que “nosotros investigamos en lactancia materna y alimentación de la mujer desde hace nueve años. Una de las cosas que más nos llamaba la atención al entrevistarlas es que, durante el posparto, suspendían el consumo de alimentos en base a falsas creencias. Dejaban de tomar mate porque les daba cólicos, no comían cebolla o brócoli porque creían que les cambiaba el sabor a la leche”.

Y agregó que “para colmo, el mate es una bebida que invita a la socialización, que refuerza el vínculo. Mujeres que, por lo general, estaban de licencia y no lo compartían porque, ante la duda, preferían no tomar. Comprobamos que no solo no hace mal, sino que hace bien tomar mate”.

La científica expresó que “al contrario de lo que se creía, el mate aporta muchos beneficios, vinculados a compuestos de origen vegetal con ventajas antioxidantes. Su consumo es clave por dos motivos. Por un lado, es fundamental para la salud propia de la persona porque, en la etapa de lactancia, se encuentra en un estado de estrés oxidativo debido al parto, a la cesárea, recuperando el cuerpo. Por otro lado, para aportarle estos compuestos al recién nacido, a través de su leche”.