Cinco beneficios de incluir el cacao en la dieta

Los expertos enfatizaron la importancia de incluir con moderación el chocolate en una dieta balanceada, y recomendaron optar por aquellos con un contenido de cacao del 70% o superior para obtener mayores ventajas, evitando el exceso de azúcar y grasas saturadas presentes en los tradicionales chocolates con leche disponibles en kioscos y supermercados.

En relación a este aspecto, al afirmar que el factor clave radica en los flavonoides, un componente presente en el cacao con diversas propiedades benéficas para la salud, los especialistas mencionaron de forma enumerada cinco efectos positivos demostrados de consumir chocolate.

image.png

1- Es bueno para el corazón

La comunidad científica ha llevado a cabo numerosas investigaciones que cada vez más confirman que la ingesta de ciertos alimentos con propiedades funcionales, como el chocolate negro, proporciona múltiples ventajas para el bienestar en general y en particular para la salud cardiovascular.

Por ejemplo, una investigación divulgada en The European Heart Journal reveló que ingerir diariamente una porción de chocolate de una onza (equivalente a 28 gramos), de preferencia negro, puede disminuir el peligro de padecer enfermedades cardiovasculares debido a los efectos benéficos de los flavonoles presentes en el cacao.

El análisis realizado por los científicos del Instituto Alemán de Nutrición Humana Nuthetal, responsables de esta investigación, concluyó que ingerir una cantidad diaria de entre seis y ocho gramos es adecuada para obtener los efectos saludables vinculados al bienestar cardiovascular.

image.png

2- Mejora las funciones cognitivas

Un estudio llevado a cabo por los expertos de la Facultad de Medicina de Harvard reveló que la ingesta diaria de dos tazas de chocolate caliente podría contribuir al funcionamiento cognitivo en adultos mayores. Los hallazgos se obtuvieron a través de un experimento de laboratorio que demostró que el extracto de cacao podría ayudar a retrasar los síntomas asociados al deterioro cognitivo, como la pérdida de memoria en adultos mayores, el mal de Alzheimer y las alteraciones en las vías neuronales del cerebro.

3- Ayuda a mantener controlado el colesterol

En oposición a las creencias populares, una investigación publicada en The Journal of Nutrition indica que el consumo de chocolate puede contribuir a disminuir los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL), comúnmente conocido como "colesterol malo".

Los científicos se propusieron examinar si las tabletas de chocolate que incluyen esteroles vegetales (PS) y flavonoides de cacao (CF) tienen algún impacto en los niveles de colesterol, y descubrieron que consumir de forma habitual estas tabletas de chocolate que contienen PS y CF, como parte de una dieta baja en grasas, puede favorecer la salud del corazón al disminuir el colesterol y mejorar la presión arterial.

image.png

4- Beneficia el desarrollo fetal durante el embarazo

Según una investigación presentada en la Conferencia de Embarazo de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Atlanta, el consumo diario de alrededor de una onza (equivalente a 28 gramos) de chocolate durante el embarazo podría favorecer el crecimiento y desarrollo del feto.

5- Aumenta el rendimiento atlético

Los resultados divulgados en The Journal of the International Society of Sports Nutrition indican que el consumo de una pequeña cantidad de chocolate oscuro podría incrementar la disponibilidad de oxígeno durante el ejercicio físico.

image.png

Los expertos llevaron a cabo un estudio con ciclistas que se sometieron a pruebas de tiempo en el Reino Unido y encontraron que “después de comer chocolate negro, los ciclistas utilizaron menos oxígeno cuando pedalearon a un ritmo moderado y también cubrieron más distancia en una prueba de tiempo de dos minutos”.