Si su orzuelo no es doloroso, puede ser un chalazión. Los tratamientos para los chalaziones y orzuelos son similares, pero un chalazión puede tardar más en curarse.

Moje un paño limpio con agua tibia. Asegúrese de que el agua no esté muy caliente. Escurra la tela para que esté húmeda pero no gotee. Luego, colóquelo suavemente sobre el ojo durante un tiempo aproximado de entre 5 a 10 minutos. No apriete ni intente pinchar el orzuelo.

Puede hacer esto de 3 a 4 veces al día.

2. Limpie su párpado con jabón suave y agua

Escoja un champú para bebés, que no produzca ardor en los ojos y mézclelo con un poco de agua tibia. Úselo para limpiar suavemente sus párpados con un hisopo de algodón o un paño limpio. Puede hacer esto todos los días hasta que el orzuelo haya desaparecido. La limpieza de sus párpados también ayuda a prevenir que aparezcan en el futuro.

Otra opción es usar una solución salina. Puede ayudar a promover el drenaje y destruir las membranas bacterianas.

3. Use una bolsa de té caliente

En lugar de utilizar una compresa, puede usar una bolsa de té caliente. El té negro funciona mejor porque ayuda a reducir la hinchazón y tiene algunas propiedades antibacterianas.

Hierva agua y deje caer la bolsa en una taza como si estuviera haciendo té para beber. Déjelo reposar durante aproximadamente un minuto. Espere hasta que se enfríe lo suficiente como para colocarla sobre su ojo, luego colóquela en la zona durante aproximadamente 5 o 10 minutos. Use una bolsa de té diferente para cada ojo.

4. Tome analgésicos de venta libre, con supervisión médica

Tome ibuprofeno o acetaminofeno (Tylenol) para aliviar el dolor. Siga las instrucciones del paquete para asegurarse de que está tomando la dosis adecuada. Si el orzuelo está causando un dolor intenso e interfiere con su actividad diaria, visite a su médico.

5. Evite el uso de maquillaje y lentes de contacto

Evite usar maquillaje si tiene un orzuelo, ya que puede irritar aún más los ojos y retrasar el proceso de curación. También puede transferir bacterias a su maquillaje y utensilios, así como propagar la infección al otro ojo.

Lave sus pinceles reutilizables regularmente. Deseche todos los productos para los ojos que tengan más de tres meses de antigüedad.

Si usa lentes de contacto, utilice gafas hasta que su orzuelo se cure. Las bacterias pueden entrar en las lentes de contacto y propagar la infección.

6. Use ungüentos antibióticos

Puede comprar ungüentos de venta libre para el orzuelo en su farmacia. Para usarlos, jale el párpado del ojo afectado y aplique unas cuantas gotas de ungüento dentro del párpado.

Evite el uso de esteroides tópicos para su orzuelo. Pueden causar efectos secundarios. Asegúrese de que cualquier producto que use esté formulado para ser usado en o sobre el ojo. Además, existe poca evidencia de que las gotas antibióticas para los ojos funcionen para los orzuelos externos.

7. Masajee la zona para favorecer el drenaje

Puede masajear el área en combinación con las toallitas para los párpados para promover el drenaje. Masajee suavemente la zona con las manos limpias. Una vez que el orzuelo drene, mantenga el área limpia y evite tocarse los ojos. Deténgase si siente dolor al masajear.

8. Obtenga tratamiento médico

Su médico también puede recetar una crema antibiótica para las infecciones. Para la inflamación, su médico puede aplicarle una inyección de esteroides para reducir la hinchazón. A veces, los orzuelos necesitan un drenaje profesional, especialmente si son internos o afectan a su visión.

¿Puede reventarse un orzuelo?

No reviente, exprima o toque un orzuelo. Puede parecer tentador, pero al apretarlo liberará pus y puede diseminar la infección. Consulte a un médico si el orzuelo está en el interior de su párpado. Su médico puede drenar el orzuelo en la consulta.